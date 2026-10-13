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Арестуваха 26-годишна с хероин в село Първомай.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за разпространение на такива вещества.

На 08.10.2026 г. в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на община Петрич в имот в с. Първомай са били открити хероин и марихуана.

Извършени са претърсвания и изземвания, разпитани са свидетели и са извършени полеви наркотестове.

В с. Първомай е задържана Г.Г., на 26 години, неосъждана и същата е привлечена като обвиняема за държане на 4,57 грама хероин в къща, обитавана от нея и съучастника й Н.П., на 30 години, осъждан. Той е задържан и обвинен за държане на хероин и коноп, както и за разпространение на високорисково наркотично вещество.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград спрямо обвиняемия Н.П. съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването по досъдебното производство продължава.