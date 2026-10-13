Йотова: Заплахите пред националната сигурност изискват адекватен отговор

"Заплахите и рисковете пред националната сигурност изискват адекватен и своевременен отговор". Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която удостои български офицери от Военновъздушните сили с Почетния знак на президента

"Свидетели сме на рязка ескалация на заплахите и рисковете за националната ни сигурност, които налагат адекватен и своевременен отговор. В такива трудни моменти на преден план излиза обществената значимост на вашата подготовка, умения и опит в защита на Родината. България има нужда от вас и от хората, отдали себе си на тази служба", каза Йотова.

На церемонията, която се проведе в Гербовата зала на президентската институция в навечерието на Деня на авиацията и Военновъздушните сили на България (16 октомври), присъстваха курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Долна Митрополия. Йотова награди военни. Снимка: Президенство Йотова награди военни. Снимка: Президенство

За проявен висок професионализъм, отлична летателна подготовка и значим принос за гарантиране суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента подполковник Димитър Метаксов. Със същото отличие държавният глава отличи майор Марин Тасков за висок професионализъм, отлична летателна подготовка и значим принос в овладяването на критични ситуации свързани с възникнали пожари на територията на страната. Йотова награди военни. Снимка: Президенство Йотова награди военни. Снимка: Президенство

За значимия си принос в развитието на Военновъздушните сили на България, издигането на техния престиж и високия професионализъм в защита на въздушното пространство на страната, Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента и полковник о.з. Методи Николов.

В приветствието си държавният глава изтъкна, че присъствието на курсанти от военновъздушното училище в Долна Митрополия е символ на приемствеността и живата връзка с бъдещето на българската военна авиация.

„Уважаеми полковник от запаса Николов, Вие избирате трудния път на военен летец преди 57 години, имате над 2 000 летателни часа и като инструктор дадохте криле на много млади хора, научавайки ги, че авиацията е не само мечта, но дисциплина и отговорност", посочи Илияна Йотова. Държавният глава изтъкна отличната теоретична и практическа подготовка на подполковник Метаксов, допринесла за въздушния суверенитет, както и за изпълнение на партньорските задължения на България в рамките на НАТО. Безупречните професионални знания, дисциплина и морал на майор Тасков, както и стотиците успешни операции по евакуиране на граждани от пожари, наводнения и труднодостъпни райони са най-високата награда за изпълнения му дълг, заяви още тя.

От името на наградените полковник о.з. Методи Николов благодари на държавния глава за връчените отличия. Той пожела на настоящите военнослужещи в рамките на Военновъздушните сили на България здраве и справяне с актуалните предизвикателства пред инженерния и летателен състав.

Преди началото на церемонията президентът Йотова проведе среща с курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" , в която участва и бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на училището. Държавният глава поздрави курсантите, че са избрали за своя мисия защитата на Родината, като ги призова да следват примера на своите командири. Президентът подчерта, че процесът по модернизация на българските ВВС продължава да бъде приоритет на държавата, който изисква институционална отговорност.

„За да бъде България суверенна и свободна държава и да живее в мир, са нужни достатъчно средства за отбрана", посочи още Илияна Йотова.