"Бентли" премаза работник, който обезопасявал катастрофиралите коли на "Тракия"

Лека кола "Бентли" е премазала служител на "Автомагистрали" ЕАД, който е обезопасявал днес следобед местопроизшествие на магистрала "Тракия", при което е имало вече двама тежко ранени. Това потвърдиха от регионалното министерство пред "24 часа".

Първата тежка катастрофа е възникнала с два автомобила, чиито водачи не са успели да овладеят машините. На кадрите в социалните мрежи се вижда, че едната от тях е по таван в канавката. Мястото е на 49-ия километър на "Тракия" в посока Бургас.

На мястото веднага е пристигнал полицейски патрул, а малко след него и кола със служители на "Автомагистрали" ЕАД - държавната фирма, която осъществява поддръжката на магистралата. В момента, в който работел обаче единият от служителите е бил буквално пометен от лека кола Бентли, която е минала през участъка, преди той да бъде заграден.

Временно движението при 49 км на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.