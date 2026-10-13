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"Бентли" премаза работник, който обезопасявал катастрофиралите коли на "Тракия"

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Тежка катастрофа на "Тракия" в посока София СНИМКА: Магистрала Тракия

Лека кола "Бентли" е премазала служител на "Автомагистрали" ЕАД, който е обезопасявал днес следобед местопроизшествие на магистрала "Тракия", при което е имало вече двама тежко ранени. Това потвърдиха от регионалното министерство пред "24 часа". 

Първата тежка катастрофа е възникнала с два автомобила, чиито водачи не са успели да овладеят машините. На кадрите в социалните мрежи се вижда, че едната от тях е по таван в канавката. Мястото е на 49-ия километър на "Тракия" в посока Бургас. 

На мястото веднага е пристигнал полицейски патрул, а малко след него и кола със служители на "Автомагистрали" ЕАД - държавната фирма, която осъществява поддръжката на магистралата. В момента, в който работел обаче единият от служителите е бил буквално пометен от лека кола Бентли, която е минала през участъка, преди той да бъде заграден. 

Временно движението при 49 км на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.

Тежка катастрофа на "Тракия" в посока София СНИМКА: Магистрала Тракия

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