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Хванаха 26 пияни шофьори за ден, 10 са дали положителен тест за наркотици

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Полицаи спираха автомобили като част от провеждащата се акция. Снимка: Мая Вакрилова

17 253 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 20 041 водачи и пътници. Съставени са 5218 фиша и 434 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 10 водачи, други 7 са отказалите тестване.

Полицаи спираха автомобили като част от провеждащата се акция.

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