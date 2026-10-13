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И двата ударени през нощта кораба са били празни, пътували към Румъния

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"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24

И двата ударени кораба в нощта срещу вторник - CHELSEA-3 и HS Dignity - са били празни и са пътували към Румъния. Това поясниха от Изпълнителна агенция "Морска администрация". 

Моторният кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг и с 15-членен екипаж, е атакуван в 01:15 часа на 17 морски мили източно от град Бяла. След инцидента плавателният съд е отдал котва. Всички 15 души от екипажа са спасени. Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ, празен.

Корабът HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с 16-членен екипаж, е ударен от дрон в 01:20 часа. Информацията за потъналия кораб първоначално е подадена от спасен моряк и съвпада с изчезването на сигнала от Автоматична идентификационна система (AIS). Потънал е на 17 морски мили източно от Шабла. Движел се е от Мостаганем, Алжир към Браила, Румъния. Корабът е бил празен.

В района на инцидента са се намирали корабите Azov Concord и SCANDI ASSERTER. По-рано през деня имаше информация, че именно Azov Concord е бил вторият ударен кораб, но по-късно стана ясно, че той е оказал съдействие на петима от оцелелите моряци от HS Dignity.

"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24

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