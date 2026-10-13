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Пиян мъж тормози съседи рано сутрин в Кричим, опитал да удари майка си

Мая Вакрилова

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Кричим

Сигналът бил подаден на 8 октомври в 7 сутринта, нарушителят опитал да отблъсне полицаите, но те му щракнали белезниците

Мъж от Кричим се сдоби с глоба от 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство, след като тормозил съседи и майка си с пиянските си своеволия. Изправен пред Районния съд в Пловдив, той е съжалил за действията си и обяснил пред магистратите, че не помни нищо от случилото се, тъй като бил в нетрезво състояние. 

На 8 октомври около 7 часа сутринта двама полицаи от Районното в Стамболийски били изпратени на сигнал за възникнал скандал в Кричим. На място те установили мъжа, който се намирал на средата на улицата, където живеел, крещял и бил във видимо нетрезво състояние. Освен това тормозил и съседите си, като ги обиждал и псувал на висок тон. Когато униформените решили да се намесят, агресията на нарушителя била насочена и към тях. Опитал се да ги отблъсне, но полицаите му щракнали белезниците и го отвели в ареста на Районното в Стамболийски. 

По свидетелски показания станало ясно, че пияният дори се опитал да удари майка си и й я псувал преди да дойдат служителите на реда. В ареста останал за 24 часа, а след това магистратите преценили, че глобата от 100 евро е достатъчна, за да превъзпита нарушителя към спазването на обществения ред. 

Кричим

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