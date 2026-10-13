Д-р Евгения Гергова е новият директор на РЗИ Монтана

Д-р Евгения Гергова е нaзначена за директор на РЗИ Монтана. Тя зае поста след освобождаването на д-р Елена Борисова в петък. Д-р Гергова за последно ръководи медицинската служба в полицията в Монтана, където работи близо 25 години.

„Работила съм клинична и административна работа и за това се реших да поема РЗИ. За мен това е голяма чест, но и голяма отговорност. Защитата на общественото здраве и доверието на хората в нас е основната ми цел. Разчитам на професионализма на колегите", сподели д-р Гергова.