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Д-р Евгения Гергова е новият директор на РЗИ Монтана

Камелия Александрова

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Д-р Евгения Гергова е новият директор на РЗИ Монтана Снимка: Камелия Александрова

Д-р Евгения Гергова е нaзначена за директор на РЗИ Монтана. Тя зае поста след освобождаването на д-р Елена Борисова в петък. Д-р Гергова за последно ръководи медицинската служба в полицията в Монтана, където работи близо 25 години.

„Работила съм клинична и административна работа и за това се реших да поема РЗИ. За мен това е голяма чест, но и голяма отговорност. Защитата на общественото здраве и доверието на хората в нас е основната ми цел. Разчитам на професионализма на колегите", сподели д-р Гергова.

Д-р Евгения Гергова е новият директор на РЗИ Монтана

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