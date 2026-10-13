Николай Денков: България вече е фронтова държава, незащитена от атаки

"България вече е фронтова държава, но не защото сме го искали. Просто Русия стигна до границите на страната ни, за да блокира доставките на гориво за Украйна." Това заяви акад. Николай Денков, депутат от "Продължаваме промяната" пред БТВ.

Той коментира четирите нападения с дронове над кораби в изключителната икономическа териотория и граничната териотория на България в последните седмици.

"Очевидно е, че България не е защитена от атаки. Това е съвсем агресивна и ясна атака към неприкосновеността на България, трябва да се активира чл. 4 на НАТО", отсече акад. Денков и предложи да поискаме от Алианса отбранителни системи, радари и ракети.

"Дори премиерът не може да скрие факта, че Черно море е на прага да бъде затворено веднага", добави той и изрази опасения, че ни очаква криза с горивата. Трябва да се подготвим за лошите варианти, за да не се реализират те, допълни Денков.

Николай Денков коментира и блокирането на извънредното пленарно заседание от страна на "Прогресивна България" във вторник. То беше свикано по искане на "Продължаваме промяната" с подкрепата на ГЕРБ и "Демократична България". Темата беше помилването на т.нар. Петрички Ескобар, осъден за наркоразпространение и помилван от Илияна Йотова като вицепрезидент.

"Беше отменено, защото от "Прогресивна България" има какво да крият. Този случай не е единственият и някой прикрива наркотрафикантите в България", убеден е Денков. "От 130 молби за помилване е одобрена точно тази", усъмни се той.