Вижте какво решава правителството утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 14 октомври, от 13 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Еврогрупата на 18 септември 2026 г. и в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие", проведено в периода 6 - 8 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на земеделието и храните

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

9. Проект на Решение за одобряване на проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево- Капъкуле- Север".

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за откриване на задгранично представителство - посолство на Република България в Маскат, Султаната Оман.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на правосъдието

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", приет с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода 15 септември 2026 - 30 юни 2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за определяне на администрациите, които да бъдат включени в Националната система за киберсигурност, изграждана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

17. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Мъглиж, област Стара Загора.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

20. Проект на Решение за възлагане на „Български пощи" - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - изплащане на пенсии чрез пощенските станции.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

21. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация