Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 14 октомври, от 13 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г.
Внася: министър-председателят
2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Еврогрупата на 18 септември 2026 г. и в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие", проведено в периода 6 - 8 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.
Внася: министърът на земеделието и храните
4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
5. Проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
6. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията
8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията
9. Проект на Решение за одобряване на проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево- Капъкуле- Север".
Внася: министърът на вътрешните работи
10. Проект на Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.
Внасят: министърът на отбраната;
министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. Проект на Решение за откриване на задгранично представителство - посолство на Република България в Маскат, Султаната Оман.
Внася: министърът на външните работи
12. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
Внася: министърът на правосъдието
13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", приет с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2022 г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода 15 септември 2026 - 30 юни 2027 година.
Внася: министърът на образованието и науката
15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.
Внася: министърът на образованието и науката
16. Проект на Решение за определяне на администрациите, които да бъдат включени в Националната система за киберсигурност, изграждана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.
Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация
17. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Мъглиж, област Стара Загора.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
18. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.
Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;
министърът на регионалното развитие и благоустройството
19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2026 г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
20. Проект на Решение за възлагане на „Български пощи" - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - изплащане на пенсии чрез пощенските станции.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
21. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.
Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация