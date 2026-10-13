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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23727941 www.24chasa.bg

Два кораба първи спасяват петимата моряци от кораба HS Dignity

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Моторният кораб CHELSEA-3 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Кои са засегнатите кораби през последните 24 часа  в морските пространства на  България и кой е оказал съдействие? Тази информация беше съобщена от министерството на транспорта. 

Моторният кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг и с 15-членен екипаж, е атакуван в 1,15 часа на 13 октомври на 17 морски мили източно от град Бяла. След инцидента плавателният съд е отдал котва. Всички 15 души от екипажа са спасени. Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ, празен.

Корабът HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с 16-членен екипаж, е ударен от дрон в 1,20 часа. Информацията за потъналия кораб първоначално е подадена от спасен моряк и съвпада с изчезването на  сигнала от Автоматична идентификационна система (AIS). Потънал е на 17 морски мили източно от Шабла. Движел се е от Мостаганем, Алжир към Браила, Румъния. Корабът е бил празен.

В района на инцидента се намират корабите Azov Concord и SCANDI ASSERTER, които първи оказват съдействие на 5-ма от оцелелите моряци на моторния кораб HS Dignity.

Моторният кораб CHELSEA-3 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

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