Йотова: С Турция и Румъния искаме извънредна точка за Черно море на следващото заседание на Европейския съвет

Конфликтът се задълбочава, скоро може да имаме проблем с горивата, предупреди президентът

"Направихме всичко каквото можем. В много бърз план създадохме текст заедно с Турция и Румъния, в който излагаме всички рискове и опасности с ескалацията на войната. Искаме и извънредна точка на следващото заседание в Брюксел за Черно море." Това заяви президентът Илияна Йотова пред БНТ и обяви, че в сряда ще разговаря с президента на Румъния.

"Тази война я води Русия срещу Украйна, трябва да помагаме на Украйна с финансови средства, както и хуманитарно, но не и с оръжия. Европа не трябва да бяга от мирния процес и преговори. Досега обаче нямаме текст с предложение за край на войната. Трябва да търсим политически и дипломатически решения без да затваряме нито един канал", допълни Йотова.

"Конфликтът се задълбочава. Притесняваме се, че с прекъснатите коридори за корабоплаване, ще имаме проблем с доставките на нефт за нашата рафинерия, със загубите, които търпим и производствените коридори за Африка и Азия", предупреди президентът.

Има разговор за среща за сигурността на Черно море в 10-дневен срок, която да създаде мораториум за дроновете, и да се обсъдят мерки за сигурността, съобщи президентът.

Член 4 предвижда консултации, когато една страна е със застрашена национална сигурност. Ние обаче вече направихме тези консултации. Нашите съседи също се въздържат от активирането на този член, добави Йотова.

"Всяка една партия може да прави каквито иска догадки, но на Консултативния съвет за национална сигурност нямаше нито едно заключение по въпроса чии са дроновете. Затова решението на съвета беше, че трябва да се направи разследване". Руският посланик Елеонора Митрофанова нито е потвърдила руския произход на дроновете, нито го е отрекла, разкри Илияна Йотова.