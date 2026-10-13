52-годишен шофьор загина при челна катастрофа край село Микре

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52-годишен мъж загина на място при челен удар на пътя София-Варна в района на ловешкото село Микре. Инцидентът е станал около 16 часа, като са се сблъскали насрещно движещи се лек автомобил и инкасо автомобил. Загиналият е водач на лекия автомобил и е пътувал сам.

По първоначална информация двамата мъже от другото превозно средство не са пострадали.

Извършват се огледи на местопроизшествието, причините за инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Пътуващите към Варна товарни автомобили изчакват, а леките автомобили, пътуващи в същата посока, минаван през Микре. Пътуващите в посока София се движат нормално.