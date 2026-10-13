Съдът в Хасково остави в ареста руснак, издирван за участие в екстремистка група

Съдът в Хасково остави в ареста руски гражданин, обявен за издирване от Интерпол за участие в екстремистка група и нелегално производство на оръжия.

Окръжният съд взе мярка за неотклонение „временно задържане под стража" за срок до 40 дни спрямо 40-годишния Анзор Унежев, издирван от руските власти с цел наказателно преследване и екстрадиция.

Мъжът е задържан на 10 октомври т.г. в землището на свиленградското село Сладун от служители на Граничното полицейско управление в Свиленград. Той е бил без документи за самоличност, но е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

При снемането на самоличността му в съдебната зала се разбра, че Унежев, който има четири деца, е обявен през 2020 г. от руските власти за международно издирване чрез Интерпол с цел екстрадиция.

Унежев се издирва във връзка с наказателно преследване в Руската федерация за три престъпления, извършени в периода между 2007 и 2016 година – участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и организиране на дейността на екстремистка група. За тези престъпления руското законодателство предвижда до 10 години лишаване от свобода, посочи прокурорът по делото Зорница Проданова, съобщи БТА.

Съдът прие, че са налице законовите основания за временното задържане. Според мотивите на съдебния състав описаните деяния са наказуеми и по българското законодателство, а липсата на валидни документи за самоличност и на данни за адрес в България обосновава необходимостта от мярката, за да се осигури участието на мъжа в същинското производство по екстрадиция.

В съдебната зала Унежев отхвърли обвиненията, заради които е издирван. Той разказа, че през последните 10 години е живял в Турция, където има предоставено политическо убежище, и заяви, че иска да получи подобна закрила и в България.

По думите му в интернет са се появили кадри, на които преработва оръжие и го предава на друг човек. Той заяви, че не знае как оръжието е било създадено и определи публикуваните кадри като фалшиви. Унежев обясни, че е работил като заварчик, и помоли съда да не го задържа, като посочи че е невинен.

Мъжът каза още, че документите му за самоличност са изтекли, докато е пребивавал в Турция, и че е преминал в България през зелена граница, за да потърси закрила в европейска държава.

Адвокатът му Веско Георгиев посочи, че клиентът му е пребивавал в Турция, където му е било предоставено политическо убежище.

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.