Бившият министър Емануил Йорданов: Бих се изненадал, ако дроновете не са руски

Бившият министър на вътрешните работи и юрист Емануил Йорданов предполага, че Русия стои зад атаката с дронове в Черно море.

"Бих се изненадал, ако тези дронове не са руски", коментира Йорданов пред NOVA поредните атаки.

По думите му Русия атакува и други държави, като отрича да има отношение към подобни инциденти. Според него е възможно да се изпитва търпението на европейските държави на фона на продължаващото разширяване на конфликта в региона.

По думите на бившия вътрешен министър България е закъсняла с осигуряването на системи за противодействие на дронове.

Йорданов обаче подчерта, че няма категорични доказателства, че атакуваните плавателни съдове са превозвали оръжие или войници. Според него не може да се твърди със сигурност какъв е бил товарът на корабите.

Бившият вътрешен министър допусна, че Русия може да има интерес от ограничаване на търговското корабоплаване в Черно море, ако смята, че това би попречило на Украйна.

Йорданов смята, че България трябва да ускори работата по осигуряването на системи за противодействие на дронове, но изрази съмнение, че необходимото въоръжение може да бъде придобито в кратки срокове.

„Съмнявам се, че въоръжаването е дейност, която може да се извършва спешно. Да вземем само като пример сделката с F-16, по която чакахме с години. Така че нямаме никакво време. Закъснели сме много и би трябвало вече да се работи по темата", заяви Йорданов.

По отношение на реакцията на президента Илияна Йотова той я определи като балансирана.

„Тя реагира, както винаги, балансирано, но аз не мисля, че кандидатите в тази кампания трябва чак толкова много да акцентират върху външната политика, защото съгласно Конституцията президентът няма кой знае колко големи правомощия в тази сфера", заяви бившият вътрешен министър.

Йорданов коментира и случая с Ива Михайлова, която Северна Македония дълго време отказваше да пусне за лечение в България. В крайна сметка тя премина необезпокоявано границата заедно с адвоката си.

„Все пак ние сме българи, тя е български гражданин. Що се отнася до ситуацията от другата страна на границата, ако е попаднала на хора, които помнят баба си и дядо си, е нормално и те да я пуснат", коментира той.