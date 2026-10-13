Двама маскирани подпалили терминали на “Старлинк” до София, вече не са в България (Обзор)

Двама маскирани са запалили 11 от 17-те антени до София, ползвани за връзка със сателитната система “Старлинк” на SpaceX, научи “24 часа”.

За атентата съобщи в понеделник депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Оказа се, че информация за палежа и дори кадри има в интернет от 3 дни. Антените са част от телепорта в Плана планина, който е на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България.

Съоръженията на Илон Мъск са опожарени в 2 ч след полунощ в събота. Сигнал е подаден и полицията е била на място малко по-късно. МВР не е съобщавало за престъплението.

“24 часа” изпрати въпроси до столичната полиция. Оттам отговориха, че на този етап не могат да коментират.

Има обаче подозрения, че двамата, подпалили антените, вече са напуснали територията на България.

В понеделник полският министър на специалните служби Томаш Семоняк съобщи, че в Германия са арестувани двама турски граждани, заподозрени за същото престъпление, но извършено на 40 км от Варшава. Приблизително на толкова е Телепорт “Плана” от София. На 23 септември пожар в същия обект до Варшава унищожава електростанцията, която захранва генератора на антените на “Старлинк”. Още тогава полските власти съобщават, че това е саботаж на интернет услугите, включително за украинските военни. Станцията има важна роля и за интернет връзките в Централна и Източна Европа. “Нямаме съмнение, че руските служби стоят зад този акт на саботаж. Те все по-често се обръщат към лица, свързани с престъпния свят”, заяви министър Семоняк в понеделник, когато са арестувани двамата в Германия. Те ще бъдат екстрадирани в Полша, за да бъдат обвинени за саботаж по поръчка на чужди разузнавателни служби. Дали са същите, които са запалили станциите на “Старинк” до София, или са от една група, ще се изясни по-късно. В България официалните власти не са коментирали случая.

По същия начин преди 6 г. един от издирваните за отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев се оказа свързан със същата операция срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал във Великобритания. Той е офицер от руското ГРУ.

Атентатите срещу антените за независим интернет сега съвпадат с атаките срещу кораби в Черно море и други саботажи, извършвани в Европа, като заподозрените са руските служби.

Илон Мъск активира “Старлинк” над Украйна още през 2022 г. Тогава Киев поиска помощ заради нахлуването на Москва на нейна територия. Повечето държави в Европа плащат абонамента на украинците, които разчитат на връзката за бойни действия, включително на територията на Русия.

От събота насам на телепорта има полицейско присъствие, за което свидетелстват местните. Освен антени на “Старлинк” там са разположени и сателити на български производител за връзки с клиентите му, но те не са опожарени, научи “24 часа”.

