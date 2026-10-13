Скопие обяви Ива за международно издирване. Тя обаче има български паспорт, а свои граждани не екстрадираме (Обзор)

Ива Михайлова бе обявена за международно издирване от Северна Македония, след като в понеделник тя мистериозно пристигна в България за лечение.

Прокуратурата в Кочани уведоми съда във вторник, че Ива е нарушила наложената ѝ мярки за неотклонение, и внесе предложение за налагане на по-строга - задържане под стража, поради опасност от укриване. Скоростно се произнесе и съдът, а МВР в Скопие незабавно я обяви за международно издирване, тъй като вече е ясно, че Ива е извън територията на страната. Това означава, че ако тя бъде установена от униформени - дори и български, те трябва да я задържат. Ако това се случи, Министерството на правосъдието на РСМ ще изпрати официално искане за екстрадиция до българските власти.

Български юристи обаче коментират, че Ива не може да бъде екстрадирана, защото по конституция държавата не връща свои граждани на други страни. А тя има двойно гражданство - и българско, и северномакедонско.

Външното министерство на РСМ привика във вторник посланика ни в Скопие Желязко Радуков и му бе заявено, че начинът, по който Ива е била посрещната в София, включително и изявленията за среща с нея на най-високо ниво, представляват “провокация и подриват усилията за изграждане на доверие и развитие на добросъседските отношения”, както и че този ход “представлява директно навлизане в правната система на РСМ и изпраща сериозно погрешен сигнал по отношение на зачитането на съдебните актове и принципа на еднаквост пред закона”.

Било посочено още, че “националната принадлежност или притежаване на друго гражданство не могат да служат като основа за защита от отговорност пред надлежните институции”.

В понеделник Ива Михайлова изненада българските и северномакедонските власти, като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани. Година след тежката катастрофа, в която пострада гръбнакът ѝ, и след 8 отказа да получи лечение в България 23-годишното момиче бе прието в “Пирогов”, където ще остане няколко дни.

Оказа се, че официално нито София, нито Скопие знаят как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, наложена ѝ е забрана да напуска Кочани.

Промяна на тези обстоятелства досега не е съобщавана публично. В понеделник тя се яви пред “Пирогов” с адвоката си Николай Димитров и двамата разказаха, че минали границата по надлежния ред и без проблеми - показали документите си, а граничарите ги пуснали, макар и да знаели добре кои са.

В граничната система на РСМ няма регистрирано напускане на страната на Ива, според тях последно тя е излязла през септември 2025 г. и се е върнала след месец.