Вижте спасителната операция на ВВС край потъналия кораб "Дигнити" (Видео)

ВВС публикуваха видео кадри от проведената днес операция по търсене и спасяване в района на потъналия кораб "HS Dignity".

Корабът, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с 16-членен екипаж, е ударен от дрон в 1,20 часа. Информацията за потъналия кораб първоначално е подадена от спасен моряк и съвпада с изчезването на сигнала от Автоматична идентификационна система (AIS). Потънал е на 17 морски мили източно от Шабла. Движел се е от Мостаганем, Алжир към Браила, Румъния. Корабът е бил празен.

В района на инцидента се намират корабите Azov Concord и SCANDI ASSERTER, които първи оказват съдействие на 5-ма от оцелелите моряци на моторния кораб. Към тях се присъединяват и екипи на Военно въздушните сили.