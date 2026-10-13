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Вижте спасителната операция на ВВС край потъналия кораб "Дигнити" (Видео)

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Спасените моряци от кораба "Челси 3" бяха транспортирани до Варна тази сутрин. Снимка: Орлин Цанев

ВВС публикуваха видео кадри от проведената днес операция по търсене и спасяване в района на потъналия кораб "HS Dignity". 

Корабът, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с 16-членен екипаж, е ударен от дрон в 1,20 часа. Информацията за потъналия кораб първоначално е подадена от спасен моряк и съвпада с изчезването на сигнала от Автоматична идентификационна система (AIS). Потънал е на 17 морски мили източно от Шабла. Движел се е от Мостаганем, Алжир към Браила, Румъния. Корабът е бил празен. 

В района на инцидента се намират корабите Azov Concord и SCANDI ASSERTER, които първи оказват съдействие на 5-ма от оцелелите моряци на моторния кораб. Към тях се присъединяват и екипи на Военно въздушните сили. 

Спасените моряци от кораба "Челси 3" бяха транспортирани до Варна тази сутрин.

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