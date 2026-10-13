Катастрофа в кофа за боклук разкри убийство на 67-годишен в Димитровград (Обзор)

Жена умъртвила втория си съпруг с нож и искала да изхвърли трупа му в Марица, шофирал синът ѝ от първия брак

Катастрофа разкри брутално убийство на 67-годишен мъж в Димитровград.

14-годишен шофьор забил семейния мерцедес в кофа за боклук, след инцидента побягнал с майка си, а полицията намерила трупа на мъжа ѝ в багажника.

32-годишната жена била омъжена за 67-годишния Петър. Двамата имали 2 малки деца, с тях живеел и нейният син от друг брак. Издържали се от доходите на мъжа, който имал голяма пенсия. Къщата в кв. “Марийно” също била негова.

Двамата често се карали, разказаха техни съседи. Дори в понеделник през деня чули скандал. Кога точно е станало убийството, не е ясно. Знае се обаче, че жената и големият ѝ син отдавна са планирали престъплението. Мъжът бил наръган с нож в сърцето, вероятно от майката. След това момчето помогнало да увият трупа в одеяло.

Около 23,30 часа в понеделник двамата качили тялото в багажника на семейния мерцедес. Искали да изхвърлят трупа във водите на река Марица. Планирали да наследят къщата, а временно и да вземат пенсията на мъжа. Получавали я по банкова сметка.

Няколко минути, след като потеглили с колата обаче момчето изгубило контрол над колата и се ударило в кофа за боклук. Въпреки че било почти полунощ, хора видели катастрофата и подали сигнал на спешния тел. 112. Затова двамата от колата побeгнали.

Полицаите започнали да местят колата, отворили багажника и видeли трупа на Петър. Жена му и детето ѝ бързо били задържани.

През целия ден във вторник в дома им се извършваше оглед. По неофициална информация ножът, използван за убийството, е открит.

Майката е задържана, а 14-годишното момче и двете му полубратчета са с полицейска закрила. Очаква се прокуратурата да прецени дали да обвини и голямото момче. Неофициално се говори, че майката е поела цялата вина, за да предпази детето си. Неговите признания, че убийството е планирано, пък не били дадени пред адвокат, затова можело то да се спаси от евентуално обвинение. Дори да се стигне до такова, максималното наказание, което детето може да получи, е 5 години.

Толкова грозят и 14-годишното момче, което миналата седмица уби майка си в Пловдив.



Това е второ убийство, дело на деца, което разтърси Пловдив. През лятото 8 ученици примамиха Георги Кузев на Младежкия хълм в града. Те решили, че мъжът е педофил. За наказание го удряли жестоко, ритали го, гасили и цигарите си по главата му. Издевателствата бяха заснети на видео. След побоя взели всичките му пари. Мъжът почина от раните си, а 8 души - между 14 и 17 години, са обвинени за жестокото убийство.