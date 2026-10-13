“Убих майка си”, казал тийнейджърът от Пловдив, след като я намушкал многократно

Тя го закарала сутринта на училище, той обаче се върнал вкъщи и се разразила кървавата драма

45-годишната Таня Митева e издъхнала след многократни удари с нож, нанесени от непълнолетния ѝ син. Кървавата драма се разигра в петък, 9 октомври, в жилището на улица “Брезовска” в Пловдив, а за убийството е задържан 14-годишният младеж.

Майката не подозирала, че ще загине от ръцете на собственото си дете. В последния работен ден от седмицата тя закарала сина си на училище. Върнала се в апартамента. Не след дълго обаче – около 9,15 часа, той се появил вкъщи. Оказало се, че изобщо не е влязъл в клас.

“Защо си тук? Не си ли на училище”, попитала с остър тон тя. Таня не допускала, че синът ѝ ще избяга от училище, тъй като е примерен ученик, няма отсъствия и е отличник.

Тогава младежът грабнал нож и започнал да ѝ нанася прободни рани. Тя се опитала да се отбранява, но момчето било изпаднало в ярост. От многократните пробождания, обляна в кръв, жената паднала и издъхнала.

Уплашен от гледката, осмокласникът се обадил на 112 и съобщил: “Убих майка си.”. Веднага към адреса са насочени криминалисти, които отвеждат момчето.

Разследващите продължават да изясняват причината за кървавото престъпление. Една от тях са влошени родителски отношения. Преди дни от прокуратурата говориха за личен мотив и че убийството е предварително обмислено.

Близки на загиналата са потресени от случилото се. А сестрата на осмокласника, която през 2024 година е била абитуриентка, е в шок.

“Защо го направи бе, момче, защо?”, питаше в сподавен плач момичето, след като разбра за случилото се с майка ѝ и брат ѝ.

Както “24 часа” разказа, осмокласникът е бил изявен ученик. До миналата година е учил в ОУ “Петко Р. Славейков” в Стара Загора, където са живеели. Там многократно е награждаван. От учебното заведение в града на липите не могат да си обяснят какво е отключило тази агресия у бившия им възпитаник. “Той беше отличник и част от Ученическия съвет”, казаха от училището. И добавиха, че разследващи вече са ходили при тях да ги разпитват. През април тази година на национално състезание по информационни технологии в Пампорово е класиран на второ място в категория “Уеб” за разработка на сайт на тема “Пустините по света”.

Тази есен 14-годишният ученик се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет в престижна професионална гимназия. За целта майката дошла да живее с него, тъй като е непълнолетен. Взели си апартамент в нова кооперация в престижен пловдивски квартал. Младежът тръгнал на училище и на входните нива има петици и шестици. Пловдивските учители обаче нямат натрупани впечатления, тъй като са работили с него по-малко от 20 дни. Съучениците му също не знаят за него подробности, нямало е достатъчно време да се опознаят.

В учебното заведение е пратена мобилна група психолози, а тялото на Таня Митева още е в Съдебна медицина. Родителите на убитата жена се готвят за погребение в Стара Загора. Много нейни познати изказват съболезнования. Те я описват като хубава жена, а неотдавна ловът станал нейно хоби. 45-годишната Таня Митева e издъхнала след многократни удари с нож. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Таня и бившият и съпруг Йордан Кирчев са разведени отдавна. Той е собственик на ресторант в Стара Загора. Първоначално в младото семейство е имало разбирателство и любов. Таня работела в ресторанта при мъжа си. Постепенно обаче отношенията се влошили и се стигнало до раздяла.

До идването в Пловдив детето е било гледано от баба си и дядо си.

По време на мярката за неотклонение в Пловдивския окръжен съд в неделя от бащата на момчето е била депозирана молба синът му да не бъде сниман. Това е и една от причините медии да не бъдат допуснати дори при четенето на определението.

14-годишният тийнейджър сега ще направи нов опит да излезе на свобода. Чрез адвоката си е обжалвал решението на Окръжния съд пред Апелативния, който ще заседава на 20 октомври. Очаква се и на втората инстанция заседанието да е закрито.