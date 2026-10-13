Корабите в Черно море вече се крият до брега (Обзор)

Българската част от морето е най-опасна за търговските съдове от началото на октомври

Всички изоставиха търговските маршрути, плават само в румънски и български териториални води, за да търсят защита

След атаката срещу нови два кораба Радев събра спешно службите, но този път привика и Митрофанова. Чу се с Рюте и Фон дер Лайен

Разполагат по бреговете ни още две безпилотни летателни системи

Българските води на Черно море се превърнаха в най-опасните в региона, след като в нощта срещу 13 октомври бяха ударени нови два търговски съда - “Челси 3” и HS Dignity, който бе потопен.

И двата кораба са ударени в прилежащите териториални води на България, съответно на около 17 и 15 мили от брега. Това е много по-близо от потапянето на “Алфа Ватан” и удара по “Ейбъл” преди седмица - те бяха поразени в изключителната икономическа зона на около 70 морски мили от брега на България.

Новите атаки отново са станали в района на Бяла и на Крапец.

От началото на октомври реално това е районът на Черно море с най-много атакувани и потопени търговски кораби. Освен четирите поразени в българската част на морето в рамките само на седмица има един атакуван в румънската икономическа зона. Така се оказва, че дори украинските и руските води са били по-безопасни за търговско корабоплаване от началото на този месец.

А според данни на морски застрахователи от началото на годината са атакувани общо 45 кораба. Удареният край Крапец кораб “Челси 3” е плавал под малтийски флаг. СНИМКА: ЕКС

Веднага след атаките от нощта срещу 14 октомври срещу търговски кораби в българските води на Черно море всички плаващи в западната част на морето капитани промениха поведението си. Почти през целия ден във вторник трафикът бе съсредоточен в 12-милната зона на териториалните води на Турция, България и Румъния, а търговските маршрути навътре в морето бяха изоставени.

България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, обяви премиерът Румен Радев. Разговарял за това с румънския си колега Илие Боложан. Радев ще постави темата и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. По-късно президентът Илияна Йотова обяви, че заедно с Румъния и Турция са написали общ текст, който да представят в Брюксел.

Заради атаката срещу корабите премиерът събра сутринта Съвета по сигурност, разговаря по телефона с шефовете на НАТО Марк Рюте и на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и извика в Министерския съвет руската посланичка Елеонора Митрофанова. Премиерът Румен Радев се срещна с посланичката на Русия у нас Елеонора Митрофанова след новата атака. Снимка: Министерски Съвет

Президентът Йотова призова да се изпълнят решенията на КСНС от миналата седмица, а в позицията ѝ се казва, че “създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори”.

Пред Митрофанова Радев определил атаките срещу търговски кораби като абсолютно недопустими и предупредил, че водят до значителна ескалация на конфликта.

“Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна дa унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия”, заявил той на руската посланичка според съобщението на пресслужбата на МС.

Митрофанова пък отговорила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Тя не изключила вариант ударите в близост до българските териториални води да са “провокация на трета страна”. Дипломатката избегна среща с медиите при излизането си от МС.

Макар и да не е страна във войната, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, се казва в съобщението от Министерския съвет.

Радев е призовал пред лидерите на НАТО и Европейската комисия за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби. Поискал е подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.

Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен са благодарили за бързата реакция при спасяването на моряците от двата кораба.

Сигналът за “Челси-3” е бил подаден в 1,30 часа през нощта срещу вторник. Корабът е бил на 17 мили от брега край Бяла с 15 моряци на борда.

Въпреки бурното море екипажи на Гранична полиция са се отправили бързо към тях. “Веднага след получения сигнал катер на Гранична полиция е тръгнал за мястото на бедствието. Основният акцент е бил върху безопасността на плавателния съд и служителите. Имало е риск, но е бил преодолян, катерът е извършил прецизни маневри, за да се доближи до бедстващия кораб и да прехвърли моряците”, разказа във Варна шефът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов.

Навътре, където са били корабите, вълнението е било над 4 бала.

Спасени са всички 15 моряци - 7 украинци и 8 азербайджанци. Те са закарани във Варна около два часа след операцията, където веднага са били поети от медицинските екипи.

Осем са настанени във варненски болници - МБАЛ “Св. Анна” и военноморската болница.

Останалите ще бъдат временно настанени във Варна и разпитани, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случилото се.

“Дрон ни уцели 3 пъти! Руски дрон”, каза един от тях пред БНТ. Докато приключвала смяната на граничните полицаи, е постъпил сигнал за втория кораб - HS Dignity, на 15 мили от брега край Крапец. Моряк от екипажа на ударения край Варна кораб “Челси 3”

На неговия борд е имало 16 души. Корабът е потънал изключително бързо, което значи мощна атака с надводни дронове, обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. По същия начин потъна “Алфа Ватан” миналата седмица, като екипажът му от 9 сирийци и 1 египтянин изчезна.

Сега петима от моряците - бедстващи във водата върху различни предмети, са спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Граничният катер бил изпратен да ги прибере. Екипажът на HS Dignity е от сирийски граждани и трима египтяни. Издирването на останалите продължава, каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който също беше във Варна. Главният секретар на МВР Любомир Николов Снимка: Надежда Алексиева

И двата кораба са били празни и са пътували към Румъния, поясниха от ИА “Морска администрация”.

Две допълнителни безпилотни летателни системи ще бъдат разположени по българското крайбрежие.

Ще бъдат разгърнати допълнителни зенитно - ракетни комплекси, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той обясни, че няма как ВМС да конвоират на кораби в района на Черно море в международни води, това може да се прави само в българските териториални.

Евродепутати от комисията по отбрана в ЕП ще бъдат на посещение в София и Варна в следващите две седмици по инициатива на колегите си от ГЕРБ Андрей Новаков и Емил Радев. Те ще посетят критична инфраструктура, свързана със сигурността на хората.

В общо видеообръщение представителите на Групата на Европейската народна партия изразиха солидарност с България и призоваха за конкретни действия за сигурността в Черно море. Атаките вече не са само български проблем и изискват общ европейски отговор, обяви Новаков.

Нямаме отказани доставки на нефт

“Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се следи внимателно.” Това коментира особеният търговски управител на “Лукойл” в България Евгений Симеонов във вторник след новите две атаки срещу търговски кораби.

Премиерът Румен Радев обяви след проведения съвет по сигурността във вторник сутринта, че атаките са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до ръст на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. “Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас”, се казва в съобщението от МС.

Ден по-рано особеният управител на “Лукойл” увери, че въпреки ескалацията на напрежението в Черно море не сме застрашени от недостиг на горива. България има договорени доставки на петрол до началото на декември.

Симеонов напомни, че законодателството предвижда поддържане на запаси, покриващи 90 дни, и изрази увереност, че тези изисквания се спазват.

В България дневно се потребяват между 5 и 6 хил. тона дизел, което прави между 180 и 190 хиляди тона месечно. Рафинерията в Бургас в момента произвежда между 240 и 260 хил. - тоест с 50 хил. тона повече, отколкото потребяваме вътре в страната.

Суровината в “Лукойл” идва от държави по целия свят - Казахстан, Азербайджан, Ирак, Либия, Гаяна. Категорично не се преработва тайно руски петрол, увери Симеонов.

Ситуацията в Черно море обаче оскъпява доставките заради по-високите транспортни разходи и застрахователни премии. Те са поскъпнали 12 пъти - застраховката на един кораб преди е струвала 200 хил. долара, вече надхвърля 2,5 млн. долара.

Европейските лидери ще обсъждат нападенията на съвета си в Брюксел

Новите руски атаки предизвикаха серия от остри реакции сред международната общност. “Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна, това е неприемливо”, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя беше категорична, че остро осъжда поредните атаки срещу търговски кораби близо до България, като отбелзяза: “Те излагат живота на екипажа на сериозна опасност и заплашват сигурността в Черно море”. Урсула фон дер Лайен

“Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност”, заяви още Фон дер Лайен.

Нападенията ще бъдат коментирани на срещата на евролидерите на 15 и 16 октомври в Брюксел. “Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица”, обяви председателят на съвета Антониу Коща. И той отчете с тревога, че нападенията срещу гражданското корабоплаване в Черно море се засилват, определяйки ги за абсолютно неприемливи. Коща също изрази пълна солидарност с България.

“Вече укрепихме позициите си по Източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана”, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. След разговора си с Румен Радев той коментира още, че трансатлантическият съюз “ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците ни в Черно море”.

Според председателката на Европейския парламент Роберта Мецола атаките се превръщат в “тревожна тенденция срещу гражданското корабоплаване”, създават допълнителна заплаха за сигурността и стабилността в региона изобщо. Тя също увери, че Европа е напълно солидарна с България.

Напомняйки, че Черно море е “район с ключово значение за цяла Европа”, Мецола призова за край на атаките. Тя допълни, че мислите ѝ са с изчезналите моряци, техните семейства и всички засегнати.

Пряко обвинение към Москва отправи украинският външен министър Андрий Сибига и призова да се отговори “с твърдост”. По думите му поредната атака на Русия, при която бяха ранени граждани на Украйна и Азербайджан, “за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните и морската сигурност в Черно море”.

Сибига призова да се засили натискът върху Русия, включително чрез санкции, и да се “предприемат решителни действия, за да я привлекат към отговорност и да защитят свободата на корабоплаването”.

Черно море е жизненоважен канал за глобалната продоволствена сигурност, напомни Сибига. А Русия го атакува, “за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник”.

След като осъди нападението срещу “Челси 3”, който плава под малтийски флаг, външният министър на страната Крис Фърн настоя безопасното корабоплаване да бъде гарантирано съгласно принципите на Конвенцията на ООН по морско право.