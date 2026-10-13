Язовирите у нас са най-пълни за последните 8 години

Процентът на запълване на язовирите у нас е най–високият за последните 8 години, обявиха от Министерството на околната среда и водите.

Към 13 октомври 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4 236,1 млн. м3, което представлява 64,81% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем е над 12% по-голям спрямо обема към средата на октомври 2025, като процентът на запълване е най–високият за последните 8 години по отношение на стойностите, отчетени към същия календарен период.

Наличните завирени обеми в комплесните и значими язовири по основно предназначение са:

за питейно-битово водоснабдяване – 79,06% от общия им обем;

за резервно питейно-битово водоснабдяване - 47,14% от общия им обем;

за напояване - 49,46% от общия им обем;

за енергетика - 69,77% от общия им обем;

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед и през нощта валежите ще продължат в почти цялата страна. Утре валежите ще бъдат продължителни в Родопите и Югоизточна България, докато в останалите райони постепенно ще отслабват и спират. През нощта срещу четвъртък дъждът ще спре навсякъде и денят ще бъде без валежи. Към вечерта ще завали и валежите ще продължат през нощта срещу петък и в петък.

За 13 октомври 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за 17 области в страната; за 16 области предупреждението е за значителни валежи, а за една - за силен вятър и значителни валежи. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 7 области в страната; за 4 области е за значителни валежи, а за 3 - за значителни валежи и силен вятър.

За 14 октомври 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за 14 области, главно в източната половина от страната: в 13 от тях се очаква усилване на вятъра от север-североизток (14-19 m/s, с пориви до 24 m/s), в 5 и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг.

Днес (13.10) и през нощта срещу 14.10. в резултат на валежи се очакват повишения на нивата на реките. От следобедните часове на 14.10 и на 15.10 речните нива предимно ще се понижават, като на отделни места са възможни повишения вследствие на оттичане. От вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10 се очакват нови повишения на речните нива в Дунавския басейн, а на 16.10 – в Източнобеломорския басейн и на места в планинските части на Западнобеломорския басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.