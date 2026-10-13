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"Бентли"-то на "Тракия" е прегазило още един работник, в тежко състояние е

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Тежка катастрофа на "Тракия" в посока София СНИМКА: Магистрала Тракия

"Бентли"-то на магистрала "Тракия" е прегазило още един служител на "Автомагистрали", който е откаран в болница в тежко състояние. По-рано от държавното дружество потвърдиха смъртта на друг работник. 

 Инцидентът стана днес около 14:30 часа при км 27 в платното в посока София. По първоначални данни в участъка са се блъснали два леки автомобила. Водачите са отстранили превозните средства в аварийната лента и са преминали в канавката зад мантинелата за попълване на двустранни протоколи. На място е дошла полиция, както и двамата служители на "Автомагистрали"- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи.

Прибрали са се в аварийната лента. В същото време друг автомобил се удря в паркираните автомобили, помитайки и двамата служители. Вследствие на удара трите коли се заплават. Общо трима души са закарани в болница, взети са проби за наркотици и алкохол.

Участъкът, в който е станало произшествието, е с концентрация на пътнотранспортни произшествия и са поставени всички необходими знаци.

Въведено е и ограничение на скоростта от 90 км/ч при дъжд.

Причините за възникване на произшествието  ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.

Тежка катастрофа на "Тракия" в посока София СНИМКА: Магистрала Тракия

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