Официално: Обявиха Ива Михайлова за международно издирване

Обявиха Ива Михайлова за международно издирване. Министерството на вътрешните работи на РС Македония пусна за международно издирване 23-годишното момиче от Кочани, което има и българско гражданство.

Ива е подсъдима по дело за катастрофа със загинал в Кочани и има забрана да напуска родината си. Тя обаче се нуждае от лечение, но съдът отказва да я пусне. В понеделник тя се появи в София и вероятно е напуснала нелегално РС Македония, защото в граничните системи не е записано нейно излизане от страната.

Обявена бе днес за издирване като в съобщението е посочено, че е на 23 г., от Кочани, "от татко Симеон и майка Христина, двамата от Кочани".

В съобщението е посочено, че е обявена за държавно и международно издирване по искане на Основния съд в Кочани за наказателно дело по член 300, т. 4 и член 297, т. 3 от Наказателния кодекс.