Собственикът на потъналия кораб: Вярваме, че изчезналите моряци ще бъдат спасени

Собственикът на потъналия край България кораб "Дигнити" потвърди, че корабът е плавал без товар.

Капитан Махмуд Адам заяви пред NOVA, че близките на екипажа вече се уведомяват за случилото се, като от компанията запазват надежда, че изчезналите ще бъдат открити живи.

„Засега не знаем много. Петима души от екипажа ни са спасени, но издирването на останалите продължава. На място има шест лодки и два хеликоптера, които продължават да издирват останалите от екипажа", заяви капитан Махмуд Адам. Той уточни и кои са спасените моряци. „На борда бяха 16 души. Старши помощник-капитанът, главният механик, вторият механик на кораба, един матрос и един машинен моряк са сред спасените", обясни Адам.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия спасителните екипи продължават операцията. „Въпреки че времето е много лошо, издирването им продължава. Би трябвало всички да са със спасителни жилетки и да е само въпрос на време да бъдат спасени", изрази надежда той.

Все още няма яснота защо именно двата търговски кораба са станали мишена на нападенията. HS Dignity пътувал от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. Според представителя на компанията на борда нямало товар или оборудване, свързано с войната.

На въпрос какво е превозвал корабът Махмуд Адам отговори: „Той беше празен. Нямаше нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила". Попитан дали на борда е имало нещо, което би могло да предизвика атака от страна на Русия или Украйна, той категорично отрече.

Непосредствено след нападението към ударения HS Dignity се насочил корабът Azov Concord, който бил сред първите, оказали съдействие на оцелелите. Очаква се членовете на екипажа, станали свидетели на случилото се и участвали в спасителните действия, да бъдат разпитани.