Обидно ниски обезщетения за болка и смърт. Рекорд от 155 млн. за атентата в Сарафово

Те се присъждат по справедливост. Няма таблица - съдията преценява травмата, последиците и начина, по който тя променя живота на потърпевшия

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Какво ще се случи, ако отрежете пръста на един пианист? А на улична метачка? Макар и без един показалец тя ще може да продължи да извършва работата си, но за музиканта това е убийствено. Той никога повече няма да може да свири и това значи край на кариерата му. Разбира се, това не означава, че травмата е по-малко болезнена или неприятна за единия, отколкото за другия. Тя е еднаква, но засяга различно живота на двамата. В първата ситуация съсипва професия, градена с години. Във втория има болка и лечение, след които човек се връща към нормалното си битие.

Тези примери илюстрират как се формират обезщетенията, които присъжда съдът. Но в България няма тарифа за болката, нито таблица, която да превръща човешкото страдание в точна сума. Затова индивидуално и крайно различно се преценява колко струват болката и страданията при близки по вид инциденти. Да не говорим за обезщетенията по целия диапазон - от загубата на дете, животът с трайно увреждане или годините, прекарани под сянката на незаконно обвинение.

За едни присъденото обезщетение е десетки хиляди евро, за други - стотици хиляди, а в изключителни случаи сумите достигат милиони.

Но кой определя цената, по какви правила и защо при на пръв поглед сходни трагедии разликите могат да бъдат огромни? Има ли граници за справедливото обезщетение у нас, как се сравняват българските решения с европейската практика и какво се случва, когато държавата е тази, която е причинила вредата? Това са въпроси, на които законът дава рамка, но отговорите често се крият в детайлите на всяко дело.

“Присъжда се по справедливост за морални вреди и няма таблица, където да са разписани например за счупен крак - 3000 евро, за счупена ръка - 2500 евро, за наръган с нож - 8000 евро. Няма такова нещо – споделя пред “24 часа – 168 истории” адвокат д-р Мария Петрова, единственият юрист у нас с медицинско образование. - Макар и да се опитваме да квалифицираме телесните повреди на лека, средна и тежка, имайте предвид, че обстоятелствата около една повреда са най-важни. Освен това съвсем различно е, когато те са получени при катастрофа. Но пак са хипотези - едно е човек да умре при ПТП, друго е да има вина за него. Трето е да издъхне в болница. Едно е в лечебно заведение да умре 82-годишна баба с 10 хронични заболявания. Друго е да загине 26-годишна родилка. Тук трябва да се обърне внимание и на факта, че на магистратите се присъждат няколко пъти по-високи обезщетения за повдигнати обвинения срещу тях, с основанието, че те изпълняват публична функция.”

Адвокат Мария Петрова, единственият юрист у нас с медицинско образование

През 2010 г. например за доказана лека телесна повреда, включваща кръвонасядания около окото, контузия на очната ябълка и разкъсно-контузни рани по лицето и ухото районният съд в Монтана присъжда обезщетение от 2000 лв. Точно 12 години по-късно обаче, когато животът вече е поскъпнал чувствително, Софийският районен съд отхвърля иск на пострадал в подобна ситуация, който е поискал 3000 лв. за болки и страдания вследствие на удари с ръце и крака, причинили кръвонасядане около окото, оток на устната и травми по лицето. През 2017 г. за средни телесни повреди Върховният касационен съд (ВКС) определя в един казус обезщетение от 7000 лв., а при друг - 25 хил. лв.

В първия се разглежда случай със счупена лъчева кост при трудова злополука, наместване, гипсиране, последващо отстраняване на метален винт и физиотерапия. Движенията на ръката са били затруднени около 45 дни, а възстановяването е продължило приблизително 6 месеца.

Съдът е приел, че 7000 лв. са справедлив размер на обезщетението. При втория става въпрос за катастрофа, при която се чупи на няколко места ключицата на 65-годишна жена, разместват се костни фрагменти. Следва операция с поставяне на пластина и винтове. Болките и ограниченията в движението са продължили седмици, а възстановяването - около 3 месеца. Важно е да се отбележи, че въззивният съд е определил 40 хил. лв., но ВКС ги намалява до 25 хил. лв.

При тежките телесни повреди отново има подобни големи амплитуди. През 2021 г. ВКС присъжда 100 хил. лв. обезщетение на мъж с ампутирана част от десния му крак вследствие на жестока катастрофа. Три години по-късно върховните магистрати определят 650 хил. лв., за неимуществени вреди на момиче, което остава с тежки и необратими последици също след катастрофа.

Пострадалата е била на 13 г. при произшествието и е останала със сериозни неврологични увреждания, двигателни ограничения, епилепсия и постоянна нужда от чужда помощ. Съдът отчита, че тя не може да се обслужва самостоятелно, да учи или да работи.

Практиката показва, че при всяко решение за обезщетение съдът трябва да се обоснове и да изложи основанията си защо дава конкретната сума. В решения на ВКС за критериите и мотивирането на размера е записано, че магистратите трябва да отчетат характера и степента на увреждането, начина и обстоятелствата на причиняването му, последиците, продължителността и интензитета на страданията, възрастта, общественото и социалното положение на увредения. Не е достатъчно да посочи, че определя обезщетението “по справедливост”.

“Хипотетично ще ви развия една ситуация - моля съдът да ми присъди 300 хил. лв., защото някаква кола блъсна моето любимо куче - обяснява адв. Петрова. - Оттогава аз не мога да ям, да спя, не мога да живея. Всеки ден ходя на кучешките гробища. Напуснах работа, затворих се вкъщи, ходя да храня кучетата в квартала, но те не могат да заместят моя любим Роки. Съдията колкото и да обича кучета, няма да ми даде за това нещо 300 хил. Ще присъди много по-малко.”

При загинали при тежки катастрофи обаче винаги се искат подобни суми, а един от въпросите на близките обикновено е колко ще бъде паричното обезщетение.

“Човешкият живот няма цена, а обезщетението при такава смърт е паричният израз, чрез който правото се опитва да компенсира, доколкото това изобщо е възможно, болките, страданията и необратимата промяна в живота на неговите близки – посочва пред “24 часа – 168 истории” адв. Елица Буенова, която представлява пострадали при ПТП в цялата страна. - Размерът се определя индивидуално за всеки човек.

Адвокат Елица Буенова

Затова е напълно възможно съпругът, детето, родителят, братът или сестрата на един и същ загинал да получат различни суми. Не защото животът на починалия има различна стойност за тях, а защото съдът изследва каква е била конкретната връзка на всеки от тях със загиналия и как точно загубата се е отразила на живота му. Вземат се предвид живеели ли са заедно, колко често са общували и виждали, споделяли ли са ежедневието, празниците и важните решения, имало ли е взаимна грижа, привързаност и подкрепа, разчитали ли са един на друг емоционално или материално.

Отчита се и дали вследствие на загубата е възникнала необходимост от лечение, психологична или психиатрична помощ, затваряне в себе си и прекъсване на социални контакти. Важни са също обстоятелствата около самото произшествие, обществено-икономическите условия и съдебната практика, общественото положение на загиналия.

В някои случаи обезщетението може да бъде намалено заради поведението на загиналия. Ако се установи, че той е допринесъл за произшествието или за фаталния край, се доказва съпричиняване.

“Застрахователите често правят такива възражения - уточнява адв. Буенова. - Например за непоставен предпазен колан, неправилно пресичане, качване при водач след употреба на алкохол или друго рисково поведение. Но едно твърдение не е достатъчно.

Трябва да бъдат доказани както конкретното поведение, така и причинната му връзка с настъпилата смърт. Но тук близките често правят грешки, като приемат първата оферта на застрахователя без анализ, пасивни са при разследването и пропускат възможността да бъдат поискани важни експертизи.

Затова всяка такава претенция трябва да бъде изградена индивидуално. Защото зад всяко дело стои не просто иск за определена сума пари, а загубен човешки живот и семейство, чийто свят е променен завинаги.”

При катастрофи, завършили със смърт понякога обезщетенията са стигали и до половин милион, но казусът, при който са взети най-много пари е след атентата на летище “Сарафово” на 18 юли 2012 г.

Загиват 7 души, а близо 40 са ранени. Тогава са подадени 48 граждански иска от наследниците на починалите и десетките пострадали. През 2020 г. става ясно, че са присъдени обезщетения за общо над 155 275 000 лв. Сумата е несравнима и няма друг такъв случай в България.

В Европа и по света също няма унифицирана съдебна практика при обезщетенията. Във Великобритания например се изплащат между 1000 и 2000 евро за леки телесни повреди. За средни - 5000 - 15 000, а при загуба на орган от 112 000 до 130 000 евро.

Във Франция обезщетенията за близките на загинал варират между 10 000 и 30 000 евро. А в Австралия са наложени тавани на сумите за болни и страдания. Максимумът е 405 000 евро.

През 2025 г. прокуратурата губи 444 дела, плаща 6,7 млн. лв.

Когато в България си незаконно обвинен или наказателно преследван и са ти причинени вреди, съществуват основания, чрез които да потърсиш правото си в съда. Най-често исковете се завеждат по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) срещу прокуратурата.

Това може да струва на държавата десетки, стотици хиляди, а понякога и милиони. Размерът на обезщетението зависи от конкретния случай - колко дълго е продължило наказателното преследване, какви вреди е понесъл обвиненият, имало ли е задържане и как това се е отразило на професионалния и личния му живот. Обикновено искът се подава, след като оправдателната присъда или постановлението за прекратяване влезе в сила.

Законът позволява обезщетения както за неимуществени вреди - страх, унижение, стрес, уронено име, разпад на семейни или професионални отношения, така и доказани имуществени вреди - пропуснати доходи или разходи за защита.

Според доклада на прокуратурата за 2025 г. влезлите в сила осъдителни решения срещу нея по чл. 2 от ЗОДОВ са 444, а присъдените обезщетения са общо около 6,7 млн. лв. За 2024 г. посочената сума е около 3,43 млн. лв. Така през 2025 г. бивш разузнавач осъди прокуратурата за обезщетение от 112 хил. лв. Той бил задържан през 2020 г. и обвинен, че е шпионин на ЦРУ, а през 2024 г. държавното обвинение само прекратява делото поради липса на престъпление. Адвокатът на Васил Божков Славчо Марков също осъди държавата да му плати 400 хил. лв. за незаконно повдигнатите му обвинения, че е бил в престъпна група с олигарха, заради което е бил хвърлен в ареста за повече от 3 месеца.

Междувременно в средата на тази година стана ясно, че бившият изпълнителен директор на “Булгаргаз” Людмил Йоцов осъди прокуратурата да му плати обезщетение от над 10 хил. евро. През 2023 г. му се повдига обвинение в умишлена безстопанственост и престъпление по служба заради кризата със спрените от “Газпром” доставки на руски газ през пролетта на 2022 г. Разследването е прекратено след по-малко от година поради липса на доказателства.

Страсбург осъжда България да плати рекордните 3,27 млн. лв. на царя

l Първото дело там е на Андрей Луканов зарад ареста му, семейството му го печели след смъртта му

l Най-известното - вдовицата на Косьо Самоковеца получава около 430 хил. евро за отнети имоти

През 2023 г. Европейският съд по правата на човека осъди България да плати най-голямото обезщетение, присъждано някога. Той постанови Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза да получат 3,27 млн. лв. (1 635 875 евро) заради наложения мораториум не само да се разпореждат, но и да експлоатират върнатите им имоти. Още през септември 2021 г. съдът в Страсбург призна, че държавата ни е нарушила правото на собственост и на справедлив процес на царя и даде 6 месеца на двете страни за постигане на споразумение за обезщетение за причинените му материални вреди. Това обаче не се случи и затова ЕСПЧ определи компенсацията да им бъде изплатена в рамките на три месеца.

През 2023 г. Европейският съд по правата на човека осъди България да плати най-голямото обезщетение, присъждано някога. Той постанови Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза да получат 3,27 млн. лв. (1 635 875 евро) заради царските имоти.

Това дело е на адвоката Михаил Екимджиев, който обясни по-подробно кога някой може да потърси правата си в Страсбург: “За целта има няколко изисквания. Първото е да имате нарушено право по Конвенцията за правата на човека и основните свободи - право на живот, забрана за нечовешко унизително третиране, за робство, за произволно задържане, справедлив процес и т.н. Второто е да са изчерпани вътрешноправните средства за защита.

Адвокат Михаил Екимджиев

Това означава, че ако се води някакво дело, то трябва да е преминало през всички вътрешни съдебни инстанции. И на последно място - да не са минали повече от 4 месеца от последното решение на съда у нас. Разбира се, около тези правила има куп пластове, изключения и обяснения.

Съдът в Страсбург има значителна свобода на преценка кога да присъди обезщетение и може да прецени вътрешното дело да бъде възобновено и Националният съд да поправи грешката си и да присъди подходящото такова.”

Първото образувано и решено дело срещу държавата ни в Страсбург е “Луканов срещу България”. Решението по него е обявено на 20 март 1997 г. Жалбата е подадена от бившия министър-председател Андрей Луканов през 1992 г. във връзка с неговия предварителен арест малко след като страната ни ратифицира Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки че той е убит през октомври 1996 г., делото е продължено и спечелено от неговото семейство, като ЕСПЧ намира, че задържането му под стража е било незаконно и в нарушение на правото на свобода и сигурност.

Най-известното дело обаче е съвсем друго. През 2016 г. Европейският съд по правата на човека осъжда България да плати 429 810 евро на вдовицата на Косьо Самоковеца. Ангелина Димитрова получава парите за имуществени вреди и разноски, свързани с отнети имоти - жилище във Варна и офис в София.

“Там има десетки спечелени дела срещу България, а сега на мода са казуси, при които държавата отчуждава частни имоти, терени за инфраструктурни проекти, но ги плаща за жълти стотинки – отбелязва адв. Екимджиев. – Например човек е купил имот преди 10 г., но сега страната решава, че точно там ще прави магистрала.

Откупува го за 20 пъти по-ниска цена. Страсбург установява, че това е проблем с правото на собственост, и може да присъди няколко хиляди евро за направените разноски по делото например. Но когато става въпрос за задържане под стража, полицейско малтретиране, убийство от надзиратели и не е имало надеждно вътрешно разследване, Страсбург директно присъжда обезщетение.”

Както в България, така и в Страсбург няма таблица или тарифа за обезщетенията и всеки казус се решава индивидуално според обстоятелствата. За имуществените вреди е въпрос на доказване, за моралните вреди – по справедливост. Между тях не може да бъде направена съпоставка, защото са несравними.

“Големият проблем е в подхода на българските съдилища, защото все още има непреодоляна ретроградна социалистическа практика за подценяване, за маргинализиране на моралните вреди - категоричен е адв. Екимджиев. - Човек трябва да е бит, малтретиран, изнасилен, за да се присъди по-сериозно обезщетение. Фактори като травми, притеснение, стрес, злепоставяне някак си се подценяват и се третират като някакви буржоазни приумици и капризи.

Тоест грижата е да не би някоя стотинка да получиш повече, отколкото заслужаваш, и в резултат на тая фиксация да се избегне неоснователното обогатяване. А се обезщетява също толкова, колкото в казуса “Осемте джуджета”, когато глутница прокурори действат като бандити с умисъл, злоупотребявайки с правомощията си.”