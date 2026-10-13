Катастрофа между два тира пак затвори пътя Велико Търново - Русе

И тази вечер временно е ограничено преминаването на автомобили по главен път В. Търново -Русе, заради катастрофа, в участъка преди с. Поликраище, съобщиха от полицията. По първоначална информация около 19,30 ч. са се ударили два тира Пострадал е водачът на единия товарен автомобил. Изграден е обходен маршрут през с. Първомайци.

Малко преди това лек автомобил е блъснал пешеходка на пешеходна пътека на ул. Георги Измирлиев във В. Търново. 37-годишната пешеходка е откарана в Спешна помощ с травма на крака. Водачката е изпробвана за алкохол, пробата е отрицателна. Причините са в процес на изясняване.