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Катастрофа между два тира пак затвори пътя Велико Търново - Русе

Дима Максимова

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Катастрофирал камион. СНИМКА: Архив

И тази вечер временно е ограничено преминаването на автомобили по главен път В. Търново -Русе, заради катастрофа, в участъка преди с. Поликраище, съобщиха от полицията. По първоначална информация около 19,30 ч. са се ударили два тира Пострадал е водачът на единия товарен автомобил. Изграден е обходен маршрут през с. Първомайци.

Малко преди това лек автомобил е блъснал пешеходка на пешеходна пътека на ул. Георги Измирлиев във В. Търново. 37-годишната пешеходка е откарана в Спешна помощ с травма на крака. Водачката е изпробвана за алкохол, пробата е отрицателна. Причините са в процес на изясняване.

Катастрофирал камион. СНИМКА: Архив

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