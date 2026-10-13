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Четирима моряци от потъналия HS Dignity пристигнаха на Морска гара във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

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Снимка: Надежда Алексиева

Четирима моряци, спасени от потъналия край Крапец товарен кораб HS Dignity, пристигнаха на Морска гара във Варна с военния влекач „Мизар".

Трима от тях са сирийски граждани, а четвъртият е от Египет. Моряците са били прегледани и са в добро състояние, без наранявания, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Застрахователят на екипажа ще осигури на спасените квартири и дрехи, допълни той.

Петият спасен моряк от потъналия плавателен съд се намира на борда на друг военен кораб. Очаква се той да пристигне на пристанището във Варна около полунощ.

Моряците не пожелаха да коментират случилото се пред медиите.

Междувременно продължава издирването на останалите 11 души от екипажа на HS Dignity, който потъна след атака с дронове в Черно море.

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