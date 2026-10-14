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Капитанът на катера, спасил моряците от "Челси 3": Корабът беше ударен на три места, бяха много уплашени

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Инспектор Иван Иванов Кадър: БНТ

Корабът беше ударен в средата, носа и кърмата.

Това каза Иван Иванов - капитан на граничния катер "Бургас", който участва в спасителната операция на ударения от дрон кораб "Челси 3". 

"Условията бяха много лоши - вятър, дъжд, морето беше изключително бурно. Споделиха, че корабът е бил ударен от три водни дрона, бяха видели единия. Бяха уплашени и много изморени", обясни капитан Иванов. 

Корабът е бил силно наклонен към левия си борд. Операцията е била изключително бърза, може би за около 15 минути е прехвърлен целия екипаж. 

"Челси 3" и "Дигнити" бяха поразени от дронове в нощта срещу вторник. И двата кораба са ударени в прилежащите териториални води на България, съответно на около 17 и 15 мили от брега. Това е много по-близо от потапянето на "Алфа Ватан" и удара по "Ейбъл" преди седмица - те бяха поразени в изключителната икономическа зона на около 70 морски мили от брега на България.

Инспектор Иван Иванов Кадър: БНТ

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