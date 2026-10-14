ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Райчев: Руската пропаганда е слаба и не дей...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23730195 www.24chasa.bg

Потушени са 35 пожара за денонощие, има един загинал и двама пострадали

1200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
пожарна СНИМКА: Архив

Потушени са 35 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 95 сигнала за произшествия.

При пожари за последните 24 часа има един загинал и двама пострадали. Пожар възникна в Дома за възрастни хора край Варна вчера. При инцидента загина жена.

С преки материални щети са 16 пожара, от които десет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 19 пожара. За денонощието са извършени 56 спасителни дейности и помощни операции, от които 18 при катастрофи.

пожарна СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)