Андрей Райчев: Руската пропаганда е слаба и не действа в Европа

Руската пропаганда е слаба, елементарна и въобще не дайства на Европа. Това коментира по Нова тв социологът Андрей Райчев по Нова тв.

Според него атаката с дронове по корабите "не му миришела на провокация, а на решението на Русия да затвори този път". Украйна се срива в момента, докарала се е до толкова лошо положение, че единствената помощ за тях е бърз договор и тези пари, които се дават за въоръжаване, да отидат за възстановяване. Това коментира по Нова тв социологът Андрей Райчев.

Според него десните имали по-лесна за обясняване конструкция, Костадинов - също. "Позицията на Радев, политиката е сложна, двусъставна - ние сме лоялни членове на НАТО и се опитваме да постигнем мир в Украйна", обясни Райчев.

И добави, че "Русия иска да се говори руски език свободно в Украйна, руската православна църква да действа свободно и колко да е войската в Украйна. Това, което иска Путин е да се върне и да каже: Победихме, а, за да го каже, трябва да вземат Донбас, и той прави точно това", каза още той.

Според него Радев нямало какво да говори с Путин, Европа трябвала да се договаря с него.