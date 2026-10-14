ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Райчев: Руската пропаганда е слаба и не дей...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23730310 www.24chasa.bg

Андрей Райчев: Руската пропаганда е слаба и не действа в Европа

196
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андрей Райчев Кадър: Нова тв

Руската пропаганда е слаба, елементарна и въобще не дайства на Европа. Това коментира по Нова тв социологът Андрей Райчев по Нова тв. 

Според него атаката с дронове по корабите "не му миришела на провокация, а на решението на Русия да затвори този път". Украйна се срива в момента, докарала се е до толкова лошо положение, че единствената помощ за тях е бърз договор и тези пари, които се дават за въоръжаване, да отидат за възстановяване. Това коментира по Нова тв социологът Андрей Райчев

Според него десните имали по-лесна за обясняване конструкция, Костадинов - също. "Позицията на Радев, политиката е сложна, двусъставна - ние сме лоялни членове на НАТО и се опитваме да постигнем мир в Украйна", обясни Райчев.

И добави, че "Русия иска да се говори руски език свободно в Украйна, руската православна църква да действа свободно и колко да е войската в Украйна. Това, което иска Путин е да се върне и да каже: Победихме, а, за да го каже, трябва да вземат Донбас, и той прави точно това", каза още той.

Според него Радев нямало какво да говори с Путин, Европа трябвала да се договаря с него.

Андрей Райчев Кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)