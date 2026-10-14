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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23730343 www.24chasa.bg

Спогодба за нов граничен пункт "Капитан Андреево-Капъкуле-Север" ще обсъди правителството

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Министерски съвет Снимка: 24 часа

Министерският съвет се очаква да разгледа на заседание от 13:00 часа спогодба между правителствата на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави и откриване на нов - „Капитан Андреево- Капъкуле- Север", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. ще обсъдят министрите.

В дневния ред е проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027 г.

Министрите ще обсъдят откриването на задгранично представителство - посолство на България в Маскат, Султаната Оман.

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода 15 септември 2026 - 30 юни 2027 г., ще обсъди още Министерският съвет.

Министерски съвет Снимка: 24 часа

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