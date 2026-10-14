Акция срещу купуването на гласове във Варна, петима са задържани

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Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Това съобщи пред медии при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел „Криминална полиция" в Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора, допълни Станков.

В рамките на операцията до момента са задържани петима души, информира още Николай Станков и уточни, че за тях има данни, че са извършили някакви престъпления.

Акцията ще продължи до края на изборите, каза също Станков. За арестувания мъж в Каменар той посочи, че за него има данни, че е извършвал престъпления срещу собствеността.

Николай Станков добави, че се обслужват всички сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателството, но не посочи колко са те до момента.