Вятърът стигна 72 километра в час в Сливенско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паднал клон удари човек, откараха ранения с линейка в спещното отделение на областнана болница

Скоростта на вятъра в община Сливен е 72 километра в час, съобщи Евгени Дженев от отдела по управление при кризи, цитиран от общинския пресцентър.

При дежурния екип в общината са подадени сигнали за паднали клони в квартал "Ново село" и по бул. "Хаджи Димитър". В квартал "Даме Груев" има наклонено дърво.

Сигналите са предадени за изпълнение към общинското предприятие по озеленяване, допълват от пресцентъра.

Паднал клон на дърво е ударил човек, който е откаран с линейка в Сливен

Веждувременно от общинския пресцънтър съобщиха, че паднал клон на дърво е ударил човек близо до пешеходната пътека в градинката до църквата "Свети Димитър" около 9,30 днес, 14 октомври. Според свидетели на мъжа е оказана спешна помощ и е транспортиран с линейка до лечебно заведение.

Постъпили са още сигнали за паднали клони, дърво върху кола в квартала "Сини камъни" до блок 15, скъсани проводници и опасни ламарини в различни райони на града.

Мъжът, ударен от клон на дърво, е приет в Спешното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" в Сливен, потвърдиха от болницата. И допълниха, че той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания за състоянието на пациента и степента на нараняванията.