При заплаха за България кабинетът на Андрей Гюров поиска съдействие от Гърция – последваха батарея „Пейтриът“, два F-16 и координация на най-високо ниво. Днес той настоява държавата отново да използва дипломацията за конкретна защита от партньорите.

Кандидатът за президент Андрей Гюров алармира, че България е изправена пред остра хибридна атака, която идва на фона на липсата на адекватна и навременна реакция на правителството след атаките по търговски кораби в Черно море.

“В такава ситуация въпросът вече не е само какво се случва около страната, а как реагира държавата и какво реално прави, за да защити хората”, подчертава той.

Илияна Йотова и Румен Радев от години говорят за дипломация. Кандидатът за държавен глава обаче поставя друг въпрос - каква дипломация е проведена през последните дни и какъв конкретен резултат е постигнат с нея.

“Повече от седмица няма информация за действия, чийто ефект България да усеща”, коментира Гюров. Според него точно сега трябва да бъдат задействани европейските и регионалните дипломатически канали, защото при реална заплаха само призивите за диалог не са достатъчни.

Политическото лидерство на България и помощта на Гърция

„Дипломацията не е просто да призоваваш за разговор. Тя има смисъл, когато разговорът води до конкретно действие“, казва Андрей Гюров и посочва примера от мандата на служебното правителство, когато при опасенията от евентуална ракетна атака от страна на Иран България поиска спешна подкрепа от Гърция. Реакцията на Атина беше бърза - батарея „Пейтриът“ и два изтребителя F-16 бяха разположени с цел да подпомогнат защитата на България и на югоизточния фланг на НАТО.

Решението бе предшествано от проведен разговор на най-високо политическо ниво между двамата министър-председатели Андрей Гюров и Кириакос Мицотакис. Последва и среща с министъра на отбраната Никос Дендиас, с който бе обсъдено укрепването на регионалната сигурност.

Точно това Гюров определя като дипломация с резултат: “Поставяш проблема пред партньорите си, търсиш решение и получаваш конкретна подкрепа за сигурността на собствената си страна. Настоявам тези действия да бъдат продължени и днес. Нужна е спешна среща и координирани мерки с регионалните ни партньори”, категоричен е кандидатът за президент. Той постави и въпросът дали са били предприети стъпки в посока разговори на най-високо политическо ниво със съседните ни партньори от Румъния, Гърция и Турция.

“България все повече изглежда като страна, останала в сива зона. Няма видима активна дипломация, доверието на партньорите се разклаща. България говори едно у нас и друго в Европа. Това има цена. Особено в момент, когато сигурността в региона е поставена под натиск и доверието между съюзниците е решаващо”, коментира Гюров и настоява сигурността да се превърне в основен приоритет за България. “Не само като политическа декларация, а като реална политика. Това означава страната да престане да се колебае и ясно да заяви участието си във всички отбранителни инициативи на съюзите, в които членуваме и които са в български интерес“, подчертава още кандидатът за държавен глава. Членството в партньорските ни съюзи има реален смисъл именно в такива моменти - когато България използва възможностите за координация, обща защита и подкрепа между партньорите, казва още той. Примерът с Гърция е показателен. Според Андрей Гюров същата спешност е необходима и днес.

„България заслужава реални действия сега. Нужна е спешна координация с партньорите ни и информация пред обществото за договорените мерки. Не след 12 часа, не утре, не следващата седмица, не в по-добри времена. Сега!“, заявява кандидатът за държавен глава.