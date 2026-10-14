Премиерът Румен Радев забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа на антени на "Старлинк" край София пред парламента. Двамата са на изслушване в парламента по повод атаките над кораби в българската икономическа зона в Черно море, както и за подпалените антени.

В отговор на въпрос на депутата Божидар Божанов от ДБ, министър-председателят от трибуната призова шефът на ДАНС Пламен Тончев да не докладва на депутатите, за да не попречи на разследването. Според Румен Радев скоро България ще има успешен край на разследването на палежа на станции от системата на Илон Мъск "Старлинк" край София.

"Води се разследване, то е изключително интензивно, призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности към момента въпреки вашето изключително изострено любопитство. Въпрос на съвсем малко време е - работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако председателят на ДАНС и полицията тръгнат да разкриват какво точно е установено, няма да има резултата, към който се стремим. Ситуацията по отношение на разследването е под контрол, но към момента няма да бъде споделено повече", заяви от трибуната Румен Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев само допълни, че охраната на тази обект е отговорност на собственика, но все пак МВР е осигурило допълнителна охрана на "подобни обекти на територията на страната".

В началото Радев започна с изложение, в което говори само за руските атаки с дронове в Черно море. Припомни, че ударите от 13 октомври са били при сложна метеорологична обстановка и благодари на спесителните екипи от ВВС, Военноморските сили, гранична полиция и спасителния център във Варна. Отново обясни, че не е ясно чии са дроновете. Вчера руската посланичка Елеонора Митрофанова му каза, че Министерството на отбраната на Русия не я е уведомявало за такива атаки. Екип е бил спуснат на кораба "Ейбъл", ударен миналата седмица, прекарал там 30 минути, но не установил нищо. България ще търси помощ от съюзниците си, за да стигне разследването до край, увери Радев. Планът е до края на седмицата кораба "Челси", атакуван вчера, да бъде избуксиран до пристанището във Варна.

Изслушването се провежда по предложение на "Прогресивна България", но шефът на групата Петър Витанов обяви, че е било искано от всички групи. ДПС предложиха да се излъчва на живо по БНТ и това беше прието единодушно.

Вчера военният министър Димитър Стоянов е разговарял с колегите си от Турция и Румъния. В комуникация са и началниците на отбраната. Следващата седмица всички те ще се срещнат, за да обсъдят възможностите за по-бърза реакция в подобни случаи.

Очаквайте подробности!