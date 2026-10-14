Чернева: България не показа достатъчно твърд тон към Русия при срещата с Митрофанова

Руската посланичка Елеонора Митрофанова е била приета твърде уважително при посещението си в Министерския съвет, а от разговора не е станало ясно България да е отправила достатъчно остра реакция към действията на Русия в Черно море. Това коментира в „Тази сутрин" по Би Ти Ви Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, след срещата на дипломата с премиера Румен Радев.

„Видяхме една твърде уважителна среща. Госпожа Митрофанова беше приета не само от премиера, което е рядкост, но и от външния министър. Такъв прием не знам кой посланик е получавал", заяви Чернева.

По думите й след срещата не е останало впечатление, че е имало остър разговор. Вместо това станало ясно, че двете страни са обсъждали какво смятат за логично.

„Очевидно това не е тонът, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията", посочи тя.

Според Чернева подобен разговор обичайно трябва да се проведе във Външното министерство, където на руския посланик да бъде връчена дипломатическа нота. Това може да стане и на по-ниско ниво, обясни тя, като припомни, че подобна практика е била прилагана и при предишни сериозни инциденти, свързани с Русия.

„Ако говорим за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат ответен отговор и това да е ясно", заяви Чернева.

Тя сравни реакцията с необходимостта да бъдат поставени ясни граници пред агресивното поведение. Ако това не се случи с достатъчно строг тон, агресията може да продължи да се засилва, смята експертът.

Бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски също коментира отношението към Русия, като даде за пример украинския президент Володимир Зеленски и последните му публични изяви в САЩ.

„Зеленски много добре очертава границите, много добре дава пример какво трябва да е отношението ни към Русия, към агресията и към всичко, което се случва", каза Севлиевски.

По думите му Зеленски е демонстрирал силна политическа позиция в американско телевизионно предаване, където е отговорил на изказванията на президента Доналд Тръмп за необходимостта Украйна да има нов лидер и на спора около петрола.

Севлиевски цитира думите на украинския президент: „Не убивайте децата ни и няма да стреляме по нефтата ви".

Според него подобно ясно послание е липсвало в дискусиите около срещата с руската посланичка. Той постави въпроса какъв мир искат българските политици и кое е най-полезно за страната.

„Полезно ли е за България Украйна да капитулира? Очевидно не е полезно. Няма ли Украйна, Русия тръгва към Проливите. Като тръгне към Проливите, минава през нас. Ние това сме го живели много години", коментира Севлиевски.

Журналистът Валерий Тодоров обърна внимание и на човешката цена на войната. По думите му често общественото внимание се съсредоточава върху броя на дроновете и атаките, докато остава на заден план фактът, че загиват хора, сред които жени и деца.

Тодоров коментира и решението Митрофанова да бъде приета на толкова високо ниво. Обичайно дипломатическа нота се връчва във Външното министерство, но в случая все още няма яснота кой носи отговорност за инцидентите в Черно море, отбеляза той.

Според журналиста това може да обяснява защо разговорът е проведен с участието на премиера и външния министър. Той допусна, че властта избягва категорична позиция, докато не бъдат представени достатъчно доказателства за отговорността на конкретна страна.