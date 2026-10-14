Разследват тежката катастрофа със загинал на жп прелез в село Портитовци

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Полицаи от Монтана разследват тежката катастрофа на жп прелез от вторник, при която загина шофьор на лек автомобил. Инцидентът стана в село Портитовци, община Бойчиновци.

48-годишният шофьор на "Дачия Докер" е навлязъл на жп прелеза със светлинна и звукова сигнализация. Ударил го е влак № 7620, управляван от 53-годишен машинист от гр. Брусарци.

Шофьорът на колата е загинал на място. Тялото му е транспортирано в Отделението по съдебна медицина при МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.