Военен автомобил навлезе в насрещното между Калековец и Стряма, четирима са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътят е затворен и трафикът се пренасочва по обходни маршрути, полиция регулира движението

Четирима души са ранени при катастрофа с военен автомобил между пловдивските села Калековец и Стряма, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден около 7,20 ч. По предварителни данни автомобилът на Министерството на отбраната получил техническа неизправност и навлязъл в насрещното, където блъснал други две коли.

Двама от пострадалите са откарани в болница. Изчакват се резултатите от прегледите им.

Движението по пътя е блокирано, тъй като полицията е запазила мястото на катастрофата. Обходният маршрут е през общински път Стряма и пътен възел "Трилистник" до АМ "Тракия", съобщиха от АПИ.

Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика. Пътят е затворен. Снимка: БНТ