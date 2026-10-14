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Военен автомобил навлезе в насрещното между Калековец и Стряма, четирима са ранени

24 часа Пловдив онлайн

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Катастрофата между Калековец и Стряма Снимка: БНТ

Пътят е затворен и трафикът се пренасочва по обходни маршрути, полиция регулира движението

Четирима души са ранени при катастрофа с военен автомобил между пловдивските села Калековец и Стряма, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден около 7,20 ч. По предварителни данни автомобилът на Министерството на отбраната получил техническа неизправност и навлязъл в насрещното, където блъснал други две коли. 

Двама от пострадалите са откарани в болница. Изчакват се резултатите от прегледите им. 

Движението по пътя е блокирано, тъй като полицията е запазила мястото на катастрофата. Обходният маршрут е през общински път Стряма и пътен възел "Трилистник" до АМ "Тракия", съобщиха от АПИ. 

Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика. 

Пътят е затворен. Снимка: БНТ
Пътят е затворен. Снимка: БНТ

Снимка: МВР
Снимка: МВР

Катастрофата между Калековец и Стряма Снимка: БНТ
Пътят е затворен. Снимка: БНТ
Снимка: МВР

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