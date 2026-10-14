Военен автомобил навлезе в насрещното между Калековец и Стряма, четирима са ранени

Пътят е затворен и трафикът се пренасочва по обходни маршрути, полиция регулира движението
Четирима души са ранени при катастрофа с военен автомобил между пловдивските села Калековец и Стряма, съобщиха от МВР.
Сигналът за произшествието е подаден около 7,20 ч. По предварителни данни автомобилът на Министерството на отбраната получил техническа неизправност и навлязъл в насрещното, където блъснал други две коли.
Двама от пострадалите са откарани в болница. Изчакват се резултатите от прегледите им.
Движението по пътя е блокирано, тъй като полицията е запазила мястото на катастрофата. Обходният маршрут е през общински път Стряма и пътен възел "Трилистник" до АМ "Тракия", съобщиха от АПИ.
Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика.