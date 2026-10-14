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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23731160 www.24chasa.bg

Марихуана за над 1,8 млн. евро задържаха на "Капитан Андреево" (Снимки)

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СНИМКА: Агенция "Митници"

196 пакета с марихуана за 1 813 899 евро откриха митническите служители от отдел „ Борба с наркотрафика" на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция.

На 12 октомври 2026 г., половин час преди полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с украинска регистрация. Шофьорът – украински гражданин, декларирал, че превозва дървен материал от иглолистна дървесина от Украйна през Румъния и България за Турция.

По метода „анализ на риска" превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол митническите служители откриват сред декларираната стока сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети със суха зелена тревиста маса. Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 221,730 кг, възлизаща на стойност 1 813 899 евро по цени за нуждите на съдебната система. 

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

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