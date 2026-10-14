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Трима чужденци са хванати да шофират с около 100 км в час на пътя за ГКПП Гюешево

Тони Маскръчка

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Полиция

Трима чужди граждани са хванати да шофират с  превишена скорост – над 40 км в населено място и над 50 км извън населено място. Това са 60-годишен водач от Сърбия, който е установен в с. Гърляно да управлява лек автомобил „Лотус" с 99 км/ч. 36-годишен водач на „Шкода" от РС Македония, гражданин на САЩ, е управлявал със 100 км/ч, а 22-годишен водач на „Сеат Леон", също от РС Македония е управлявал със 102 км/ч. Всички са пътували в посока ГКПП Гюешево.

Водачите са съпроводени от пътните полицаи до сектор „Пътна полиция" – Кюстендил, наложено им е наказание лишаване от право да управляват МПС за 2 месеца и спиране от движение на автомобилите за 1 месец. Автомобилите са оставени на паркинг на ОДМВР.

За последната седмица по пътищата на Кюстендилска област са проверени от пътните полицаи 3436 автомобила. 25 са водачите, говорили по мобилен телефон, докато управляват автомобилите. 97 души са санкционирани за неизползване на обезопасителни колани и каски, като 79 от тях са шофьори, 17 – са пътници, 1 е моторист. 

Полиция

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