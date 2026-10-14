Предлагат Магдалена Лазарова да е и. ф. главен прокурор за 6 месеца

Съгласие бил дал и Камен Михов от ВКП

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да определи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. В момента тя е зам.-главен прокурор.

Мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври.

Според закона и.ф. главен прокурор може да заема поста за 6 месеца, след това трябва да бъде определен друг. Той трябва да бъде гласуван от Пленума на ВСС, както приеха депутатите през юни т.г.

Преди ден министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до ВСС. В него той казва, че няма да упражни правомощията си да предложи и.ф. главен прокурор, защото в момента тече процедура по избор на членове на ВСС. В същото време министърът предлага на ВСС да се разшири кръгът на предложените лица и да се потърси съгласие и от други прокурори от ВКП, да се изслушат кандидатите и да се мотивира решението. От изпратените материали от министър Найденов ставало ясно, че съгласие бил дал и Камен Михов от ВКП.

Калина Чапкънова приветства решението на министъра да не предлага и.ф. главен прокурор, но посочи, че за 6 месеца няма как да се постигне резултат, по-скоро било изпълняващия функциите да се занимава с неотложните задачи. Безпресметно било да се изслушват кандидатите, единственият обективен критерий било старшинството.

Според Огнян Дамянов нямало смисъл да се изслушват кандидатите за и.ф., защото за 6 месеца нито един не можел да направи нищо, освен това във всеки един момент можел да бъде сменен, или да се откаже.

Пленумът трябва да определи и.ф. главен прокурор утре.