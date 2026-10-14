Пиян и без книжка пропадна с микробус в дере край Пловдив

Катастрофата станала 20 минути след полунощ между селата Граф Игнатиево и Динк

27-годишен мъж е задържан 20 минути след полунощ днес, след като пропадна с управлявания от него микробус в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево край Пловдив. Отзовалият се на сигнала за катастрофата екип на сектор „Пътна полиция" установил, че шофьорът е неправоспособен, а тестът с дрегер показал наличие на над 1,7 промила алкохол в кръвта му, съобщават от МВР. Водачът не е пострадал, инцидентът е приключил само с материални щети.

Два часа и половина по-късно мъртво пиян водач с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив – Пазарджик. Проверката на 37-годишния мъж зад волана на лек автомобил „Опел" е предприета от автопатрул на РУ-Стамболийски.

Около 21 ч. предната вечер положителна проба дрегерът отчел и при 41-годишен криминално проявен и осъждан шофьор на лек автомобил „Киа", хванат на територията на район „Тракия" в Пловдив. От служителите на реда в Раковски пък е заловен 38-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Дайхатсу" под въздействие на наркотици. Срещу четиримата се водят бързи производства.