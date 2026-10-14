В Стара Загора осъдиха мъж за причинена имотна вреда в големи размери, той обжалва

Съдебен състав на Районния съд в Стара Загора в състав от един съдия и двама съдебни заседатели постанови присъда, с която призна за виновен 63-годишния Г. Г. по повдигнатото му обвинение за причинена имотна вреда в големи размери и му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи при първоначален общ режим, съобщиха от съда.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от 12.03.2020 г. до 07.08.2020 г. в Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у три жени за обстоятелството, че е необходимо да му предоставят заем – парична сума, която ще им върне веднага щом получи „финансиране" от държавата. Общата стойност на причинената имотна вреда на трите жени възлиза на 61 533 лева (31 461.32 евро).

Две от пострадалите, в хода на съдебното следствие по делото, са предявили граждански искове за нанесените им имуществени вреди, които съдът е уважил. С присъдата Г. Г. е осъден да им заплати сумите.

Трите пострадали работили във фирма, собственост на подсъдимия. Той убедил жените да изтеглят кредити и да му предоставят парите, за да си уреди служебни финансови проблеми с уговорка, че ще им ги върне, но не изпълнил обещаното.

Присъдата е обжалвана и предстои делото да се разгледа пред Окръжен съд – Стара Загора.