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Откриха два пистолета, патрони и археологически артефакти в дома на мъж от Ружинци

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Снимка: Пиксабей

Мъж на 58 години от село Ружинци е задържан, след като в дома му са открити незаконно притежавано оръжие и археологически артефакти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

При извършено претърсване в условията на неотложност полицейските служители са иззели два пистолета и 16 патрона, три металотърсача, 16 монети, метален кръст, гривна, кания за нож и каталог за римски монети, предава БТА.

Мъжът е задържан вчера в ареста на Районното управление в Белоградчик. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

В началото на октомври в частен имот във Видин бяха открити три каменни фрагмента с геометрични орнаменти и релефи. Предметите, които наподобяват арка, също са били неидентифицирани и нерегистрирани по съответния ред.

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