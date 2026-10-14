Задържаха пиян и без книжка шофьор в Девин

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30-годишен мъж от Девин е задържан, след като е установено, че управлява автомобил без свидетелство за управление и след употреба на алкохол.

Той е заловен на кръстовището на улиците „Лиляна Димитрова" и „Мурсалица", където полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Опел Фронтера".

При проверката е установено, че мъжът шофира без свидетелство за управление на моторно превозно средство, като нарушението е извършено в рамките на една година от налагането на административно наказание за същото деяние.

При извършения тест за употреба на алкохол техническото средство отчело 1,37 промила в издишания въздух.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.