Кап. Тодор Георгиев: Застраховките за кораби и товари скочиха тройно след атаките

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Капитанът отхвърли спекулациите, че атакуваните кораби са превозвали оръжие

Застраховките за кораби и товари, преминаващи през икономическите зони на България и Румъния, са скочили три пъти след атаките срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това каза капитан Тодор Георгиев, собственик на една от големите шипинг агенции у нас.

Според него още на следващия ден след нападенията са получили уведомление от застрахователите за тройно увеличение на застраховките както за корабите, така и за товарите.

Кап. Георгиев очаква след последните атаки допълнителна застраховка да бъде въведена и за корабите, които преминават през териториалните води на България и Румъния.

"Уведомление за това може да пристигне още днес или утре", посочи той.

Капитанът обясни, че повишените разходи се отразяват върху вноса и износа и могат да доведат до по-високи цени за крайните потребители.

Според него нападенията са част от хибридна война. Той сравни целта им с действията на Иран в Ормузкия пролив - увеличаване на застрахователните разходи и предизвикване на обществено недоволство чрез поскъпването на стоките.

В този контекст капитанът посочи и реакцията на руския канал „Рибар" в Telegram, който определи като близък до Кремъл.

„Буквално ни се присмяха. Там се говореше за безпомощността и паниката сред българите по този повод", каза капитан Тодор Георгиев.

Според капитана целта за увеличаване на застрахователните разходи вече е постигната. На тази основа той прогнозира, че след последните две нападения може да няма нови удари, като оцени вероятността за това на 90%.

Въпреки повишения риск капитан Тодор Георгиев не очаква търговското корабоплаване в Черно море да спре.

„Търговията никога не спира дори при бойни действия", каза той пред bTV.

Капитанът отхвърли и спекулациите, че атакуваните кораби са превозвали оръжие. По думите му контролът при преминаването през проливите е изключително строг по отношение на опасните товари, а европейските доставки на оръжия за Украйна преминават по суша през Полша.

Капитан Тодор Георгиев даде пример и с организацията на защитата на търговските кораби в Ормузкия пролив. По думите му танкерите предварително подават информация, че са готови да отплават, а координационен център на американския военен флот им определя времеви прозорец и маршрут за преминаване.

„Когато се съберат няколко танкера, които трябва да преминат в този времеви прозорец, американските военноморски и военновъздушни сили изграждат противоракетен и противодронов щит. Танкерите минават и това приключва до следващия ден", обясни капитанът.

Според него подобна система трудно може да бъде приложена директно в Черно море, но отделни елементи от нея биха могли да се използват за по-добра координация и защита на търговските кораби.