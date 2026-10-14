Георги Вълчев: Участието в олимпиади дава на децата увереност

Олимпиец на България за 2026 г. е Андрей Стефанов – златен медалист от международните състезания по математика и информатика

Участието в олимпиади дава на децата увереност, че могат да преодоляват предизвикателства и ги насърчава да откриват и развиват своите способности. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на второто издание на кампанията „УЧАСТВАЙ! Олимпиадата е за всички". Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

Инициативата се организира от Сдружението на олимпийските отбори съвместно с регионалните управления на образованието. Целта е повече ученици да се включат в общинските кръгове на олимпиадите с подкрепата на учители, директори и родители.

По думите на министъра състезанията не само откриват и развиват таланти, но и учат децата на уважение към другите, на сътрудничество и на умението да се радват както на собствените успехи, така и на постиженията на останалите. „По-масовото участие в олимпиадите ще помогне да утвърдим положителни примери за подражание сред младите хора. Важно е да правим видими успехите на нашите ученици и да насърчаваме повече деца да покажат своите способности", подчерта проф. Георги Вълчев.

Най-много участия през учебната 2025/2026 г. са отчетени в общинските кръгове на олимпиадите по математика, български език и литература, география и икономика, английски език и история и цивилизации.

Зам.-председателят на Сдружението на олимпийските отбори Елена Маринова съобщи, че участията в общинските кръгове по науки (математика, информатика, изкуствен интелект, лингвистика, география, физика, астрономия, химия и биология) са се увеличили с близо 10% за година. Най-голям ръст има при математиката и при информатиката. Увеличение се отчита в 22 от 28-те области, като най-значително е то във Варна – близо 147%. По данни на Сдружението през 2026 г. българските национални отбори по науки са спечелили 103 медала от международни, европейски, регионални, младежки и балкански олимпиади.

По време на събитието беше обявен и носителят на отличието „Олимпиец на България" за 2026 г. – Андрей Стефанов от Първа частна математическа гимназия в София. Тази година той спечели златни медали от международните олимпиади по математика и информатика и стана едва вторият българин, постигнал това в рамките на една година.

Участието в ученическите олимпиади е безплатно на всички етапи. МОН подкрепя тяхното организиране и провеждане, подготовката на талантливите ученици и участието на националните отбори в международни състезания чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания". По НП „Бъдеще за таланти" се подготвят учители и се развива мрежа от национални и регионални школи по математика, информатика и природни науки.

Главният секретар на БТА Юлия Соколова подчерта значението на широката информираност за възможностите, които дават олимпиадите, и заяви, че агенцията ще продължи да подкрепя кампанията, защото участието в тези състезания е не само път към медал, но и възможност всяко дете да открие своите способности.

Повече информация и полезни материали за ученици, родители и учители са достъпни тук.