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Спортна площадка за 300 хил. евро откриха в училище в Пловдив, където е учил Христо Стоичков (Снимки)

Мая Вакрилова

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Кметът на Пловдив Костадин Димитров и директорът на училището Стоян Стратиев прерязаха лентата. Снимка: Мая Вакрилова

Атанас Узунов подари футболна топка с автограф от Камата

Спортни пространства за баскетбол, волейбол, футбол и тенис на маса откриха днес в пловдивското СУ "Никола Вапцаров, където е учил Христо Стоичков. Инвестицията е на стойност 300 хил. евро и е финансирана от училището и община Пловдив.

"Стоичков не спря да ми звъни и да ме пита какво става с изграждането на спортното пространство в неговото училище. Е, днес вече е факт", каза кметът Костадин Димитров на откриването. Той каза, че е поел ангажимент скоро да започне и обновлението на сградата вътре и вън.

Председателят на местния парламент Атанас Узунов, който също присъстваше на празника, подари на директора на учебното заведение футболна топка с автограф от Христо Стоичков. "Надявам се, че от това училище ще излязат нови баскетболисти и волейболисти.

Празненството започна с музикално изпълнение от възпитаниците на школото. "Новото пространство е 3 декара и е за масов спорт. Имаме изградени 2 игрища, писта за висок скок, скоро ще поставим и маси за тенис", обясни директорът Стоян Стратиев. Той подари на градоначалника ръчно изработено сребърно кръстче, което е направено от децата в паралелка "Бижутерия".

Двата пловдивски баскетболни клуба "Академик Ботев" и "Локомотив" и шахматистката Виктория Радева, която е възпитаничка на "Никола Вапцаров", също присъстваха на празника.

Председателят на общинския съвет Атанас Узунов, кметът Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов.
Председателят на общинския съвет Атанас Узунов, кметът Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов. Снимка: Мая Вакрилова
Децата тестваха новите съоръжения.
Децата тестваха новите съоръжения. Снимка: Мая Вакрилова
Шахматистката Виктория Радева уважи събитието.
Шахматистката Виктория Радева уважи събитието. Снимка: Мая Вакрилова
Кметът получи ръчно изработено сребърно кръстче, направено от децата в паралелка "Бижутерия".
Кметът получи ръчно изработено сребърно кръстче, направено от децата в паралелка "Бижутерия". Снимка: Мая Вакрилова
Атанас Узунов подари на училището топка с автограф на Стоичков.
Атанас Узунов подари на училището топка с автограф на Стоичков. Снимка: Мая Вакрилова
Много деца чакаха откриването.
Много деца чакаха откриването. Снимка: Мая Вакрилова

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и директорът на училището Стоян Стратиев прерязаха лентата.
Председателят на общинския съвет Атанас Узунов, кметът Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов.
Децата тестваха новите съоръжения.
Шахматистката Виктория Радева уважи събитието.
Кметът получи ръчно изработено сребърно кръстче, направено от децата в паралелка "Бижутерия".
Атанас Узунов подари на училището топка с автограф на Стоичков.
Много деца чакаха откриването.

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