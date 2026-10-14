Спортна площадка за 300 хил. евро откриха в училище в Пловдив, където е учил Христо Стоичков (Снимки)

Атанас Узунов подари футболна топка с автограф от Камата

Спортни пространства за баскетбол, волейбол, футбол и тенис на маса откриха днес в пловдивското СУ "Никола Вапцаров, където е учил Христо Стоичков. Инвестицията е на стойност 300 хил. евро и е финансирана от училището и община Пловдив.

"Стоичков не спря да ми звъни и да ме пита какво става с изграждането на спортното пространство в неговото училище. Е, днес вече е факт", каза кметът Костадин Димитров на откриването. Той каза, че е поел ангажимент скоро да започне и обновлението на сградата вътре и вън.

Председателят на местния парламент Атанас Узунов, който също присъстваше на празника, подари на директора на учебното заведение футболна топка с автограф от Христо Стоичков. "Надявам се, че от това училище ще излязат нови баскетболисти и волейболисти.

Празненството започна с музикално изпълнение от възпитаниците на школото. "Новото пространство е 3 декара и е за масов спорт. Имаме изградени 2 игрища, писта за висок скок, скоро ще поставим и маси за тенис", обясни директорът Стоян Стратиев. Той подари на градоначалника ръчно изработено сребърно кръстче, което е направено от децата в паралелка "Бижутерия".