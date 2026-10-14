ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Северна Корея отварят нов мост след 12 год...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23731646 www.24chasa.bg

Пеевски: Чакат да минат изборите и да започне безумно харчене

Павлета Давидова

[email protected]

7668
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Делян Пеевски в парламента Снимка: Николай Литов

Готви се подписване на анекси за "Хемус" на 3 пъти по-високи цени, заяви лидерът на ДПС

Най-важното, което се чу, е, че трябват средства за отбрана. Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове.

Това обобщение на днешното изслушване на премиера Румен Радев и министрите на отбраната и МВР направи в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите - да не вземат на навредят на техния кандидат за президент. И след това да започне едно безумно харчене през АПИ, през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на едни техни фирми", заяви депутатът.

"Ще направим предложение всичките тези милиарди, които са ги подготвили да си напълнят касите, да отидат за отбрана, да отидат за българските граждани, за тяхната сигурност, отделно за енергийни компенсации, за компенсации за високите, огромни, чудовищни, цени на храните, и да спре харченето", заяви Пеевски. И напомни, че сегашните управляващи са дошли на власт с уверението, че ще променят нещата. "Какво променят - готви се подписване на анекси за "Хемус" на 3 пъти по-високи цени. Това промяна ли е. ? Увеличават с 300% цените, мантинелите са 160%, всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано", попита той.

Делян Пеевски в парламента

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание