Пеевски: Чакат да минат изборите и да започне безумно харчене

Готви се подписване на анекси за "Хемус" на 3 пъти по-високи цени, заяви лидерът на ДПС

Най-важното, което се чу, е, че трябват средства за отбрана. Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове.

Това обобщение на днешното изслушване на премиера Румен Радев и министрите на отбраната и МВР направи в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите - да не вземат на навредят на техния кандидат за президент. И след това да започне едно безумно харчене през АПИ, през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на едни техни фирми", заяви депутатът.

"Ще направим предложение всичките тези милиарди, които са ги подготвили да си напълнят касите, да отидат за отбрана, да отидат за българските граждани, за тяхната сигурност, отделно за енергийни компенсации, за компенсации за високите, огромни, чудовищни, цени на храните, и да спре харченето", заяви Пеевски. И напомни, че сегашните управляващи са дошли на власт с уверението, че ще променят нещата. "Какво променят - готви се подписване на анекси за "Хемус" на 3 пъти по-високи цени. Това промяна ли е. ? Увеличават с 300% цените, мантинелите са 160%, всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано", попита той.