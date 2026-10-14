7 линии от градския транспорт на Пловдив ще работят почти до полунощ

Премахват неработещите лавки от спирките

Автобуси от градския транспорт на Пловдив ще вървят по до 23,30 часа, обяви кметът Костадин Димитров. Той допълни, че ще бъдат обслужвани от нови автобуси.

Маршрутите, които се движат, са №№ 44, 66, 1,9, 29,21 и 37, поясниха от транспортните фирми. Те твърдят, че курсове с удължено работно време по тези линии се изпълняват от месеци.

Градоначалникът обяви, че води разговори с концесионера на спирките, за да бъдат премахнати неработещите лавки по тях. Все още обаче няма краен срок кога ще стане това.

Димитров твърди, че се е срещнал с управата на фирмата концесионер и обсъдили договора за особеното право на ползване. "Постоянно забелязваме изпочупени спирки и вандализъм. Концесионерите трябва да ги поддържат, а ремонтите след такива прояви са за тяхна сметка", посочи кметът. Все още нямало ясен срок кога ще бъдат премахнати павилионите.

Кметът добави, че велосипедистите в града скоро ще могат да разчитат на Google Maps, когато планират маршрутите си за движение. Близо 60 км велоалеи ще бъдат качени там.